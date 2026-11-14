राजस्थान में भू-रूपांतरण के नियमों में बड़ा बदलाव, अब नहीं अटकेंगी 90A की फाइलें; इन जमीनों का नहीं होगा कन्वर्जन

इसे नई प्रक्रिया में आवेदक को 90ए आवेदन के साथ ही लेआउट प्लान अनुमोदन का विकल्प भी मिलेगा। चुनने पर आवेदन एक साथ दो अलग अलग अधिकारियों के पास जाएगा। एक अधिकारी 90ए की अनुमति से संबंधित प्रक्रिया देखेगा, जबकि दूसरा लेआउट प्लान के अनुमोदन की कार्रवाई करेगा। इससे भू-रूपांतरण और प्लान अनुमोदन की प्रक्रियाएं समानांतर चलेगी। अब तक इन दोनों प्रक्रियाओं के लिए अलग-अलग आवेदन और मंजूरी का इंतजार करना पड़ रहा है। भूरूपांतरण प्रक्रिया के कई मामलों में अधिकारी आवेदन लंबित रख देते थे, जो लंबे समय तक अटके रहते थे।