जयपुर में 9 से 18 दिसंबर तक होगा 105 वां महायज्ञ, रामकथा और दिव्य महाआरती रहेंगी मुख्य आकर्षण

महायज्ञ के दौरान 108 कुंडीय यज्ञ के साथ रामकथा का आयोजन भी होगा। इसके अलावा दिव्य महाआरती धार्मिक महोत्सव का प्रमुख आकर्षण रहेगी। दस दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में प्रतिदिन धार्मिक अनुष्ठानों और वैदिक मंत्रोच्चार से वातावरण भक्तिमय रहेगा। श्रद्धालुओं को यज्ञ में आहुति देने और धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिलेगा। आयोजन से संबंधित पोस्टर में क्यूआर कोड भी जारी किया गया है। इसके माध्यम से महायज्ञ में सहभागिता, आयोजन स्थल तक पहुंचने और अन्य आवश्यक जानकारियां प्राप्त की जा सकेंगी।