जयपुर में 9 से 18 दिसंबर तक होगा 105 वां महायज्ञ, रामकथा और दिव्य महाआरती रहेंगी मुख्य आकर्षण

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जयपुर। राजधानी में धार्मिक आस्था, वैदिक परंपरा और आध्यात्मिक चेतना का बड़ा संगम देखने को मिलेगा। जगद्गुरु त्रिपाठी पीठाधीश्वर हरिओम महाराज के सान्निध्य में 9 से 18 दिसंबर तक 105वें महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। दस दिवसीय इस धार्मिक महोत्सव में 108 कुंडीय महायज्ञ, रामकथा और दिव्य महाआरती सहित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान होंगे। आयोजन समिति समस्त जयपुरवासियों के तत्वावधान में होने वाले इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है।
आयोजन समिति के अनुसार महायज्ञ का मुख्य उद्देश्य जनकल्याण, विश्व शांति, धर्म एवं संस्कृति का संरक्षण और समाज में आध्यात्मिक चेतना का प्रसार करना है। यज्ञ के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 108 हवन कुंडों में आहुतियां अर्पित की जाएंगी। इसके माध्यम से विश्व कल्याण, प्रदेश की सुख-समृद्धि और सर्वसमाज के मंगल की कामना की जाएगी। आयोजकों का मानना है कि ऐसे धार्मिक अनुष्ठान भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
दस दिवसीय महायज्ञ के लिए जगतपुरा में त्रिवेणी मार्ग स्थित अपेक्स पार्क के पास कुंडा छात्रावास के समीप आयोजन स्थल निर्धारित किया गया है। यहां श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशाल धार्मिक आयोजन स्थल तैयार किया जा रहा है। महायज्ञ में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की जाएंगी, ताकि अनुष्ठानों में व्यवस्थित तरीके से सहभागिता की जा सके।
महायज्ञ के दौरान 108 कुंडीय यज्ञ के साथ रामकथा का आयोजन भी होगा। इसके अलावा दिव्य महाआरती धार्मिक महोत्सव का प्रमुख आकर्षण रहेगी। दस दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में प्रतिदिन धार्मिक अनुष्ठानों और वैदिक मंत्रोच्चार से वातावरण भक्तिमय रहेगा। श्रद्धालुओं को यज्ञ में आहुति देने और धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिलेगा। आयोजन से संबंधित पोस्टर में क्यूआर कोड भी जारी किया गया है। इसके माध्यम से महायज्ञ में सहभागिता, आयोजन स्थल तक पहुंचने और अन्य आवश्यक जानकारियां प्राप्त की जा सकेंगी।
यह धार्मिक महोत्सव मां मोक्षदायिनी गंगा धाम ट्रस्ट, ऋषिकेश (उत्तराखंड) के सौजन्य से आयोजित होगा। आयोजकों ने श्रद्धालुओं से यज्ञ स्थल पर स्वच्छता और अनुशासन बनाए रखने तथा आयोजन में सहयोग करने का आग्रह किया है। महायज्ञ के जरिए भारतीय सनातन संस्कृति, वैदिक परंपराओं और सामाजिक समरसता का संदेश प्रसारित करने का प्रयास किया जाएगा।
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