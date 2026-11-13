इंसान कहीं भी चला जाए, उसकी जड़ें उसके साथ रहती हैं: गजराज राव

मेरे पास दो बड़े उदाहरण थे। एक मेरे पिता और दूसरा मेरे आसपास का जीवन। मेरे पिता ने बहुत कठिन परिस्थितियों में जिंदगी बिताई थी। मेरे दादाजी का निधन तब हो गया था, जब मेरे पिता करीब 12 साल के थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में जिम्मेदारियां संभालीं और कठिनाइयों का सामना किया। लेकिन मैंने उन्हें कभी निराश होते नहीं देखा। वे हर परिस्थिति से जूझते थे। उनके पास विकल्प बहुत ज्यादा नहीं थे, फिर भी वे हिम्मत नहीं हारते थे। मेरे लिए वे एक बेंचमार्क थे। मैंने उनसे सीखा कि परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल हों, निराश होकर बैठना समाधान नहीं है।

दूसरी बात यह थी कि मैं आर्थिक रूप से अपने परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहता था। मुझे यह समझ थी कि अगर मैं परिवार का आर्थिक सहारा नहीं बन सकता, तो कम से कम उन पर अतिरिक्त बोझ भी नहीं बनूं। दिल्ली में रहते हुए सिनेमा देखना, फिल्म फेस्टिवल में जाना, किताबें खरीदना और अपनी पसंद की चीजें जुटाना चाहता था। मुझे अमृतलाल नागर जैसे लेखकों को पढऩा था। इन सबके लिए पैसे की जरूरत थी। इसलिए मैंने सिलाई की दुकान से लेकर गारमेंट एक्सपोर्ट तक कई छोटे-मोटे काम किए। रंगमंच के दौरान ही मुझे यह भी समझ आने लगा था कि अभिनय की दुनिया उतनी आसान नहीं है, जितनी बाहर से दिखाई देती है। मुंबई को लेकर एक चमकीली तस्वीर बनाई जाती थी। लोग बताते थे कि वे महेश भट्ट से मिले, फिरोज खान से मिले या अमिताभ बच्चन के साथ बैठे। ये बातें सुनकर लगता था कि मुंबई पहुंचते ही जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन कुछ लोग यह भी बताते थे कि वहां संघर्ष बहुत लंबा है। उस समय न तो आज जैसे निजी टेलीविजन चैनल थे और न ही ओटीटी प्लेटफॉर्म। सिनेमा में भी एक तरफ श्याम बेनेगल, कुंदन शाह जैसे फिल्मकारों की फिल्में थीं, जहां रंगमंच के कलाकारों को काम मिलता था, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता था। दूसरी तरफ सुभाष घई जैसे बड़े व्यावसायिक फिल्मकारों का सिनेमा था, जहां हमारे जैसे कलाकारों के लिए सीमित जगह होती थी। मैं एक-दो बार मुंबई गया भी। ‘बैंडिट क्वीन’ के दौरान भी वहां जाना हुआ। तब समझ में आया कि यह रास्ता इतना आसान नहीं है कि आप ट्रेन से उतरें और कोई फिल्म निर्माता आपका इंतजार कर रहा हो। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे मेरे सपनों को कई साल तक आर्थिक सहारा दे सकें। इसलिए मैंने दिल्ली में रहकर काम करने का फैसला किया। इसी दौरान विज्ञापन की दुनिया से जुड़ा और प्रदीप सरकार जी के साथ काम करने का अवसर मिला। मुझे लगा कि संघर्ष केवल कलाकार का नहीं होता। जब कोई व्यक्ति अपने सपनों के पीछे चलता है, तो उसके माता-पिता, परिवार, प्रेमिका, पत्नी और दोस्तों का जीवन भी उस संघर्ष से प्रभावित होता है। इसलिए अपने सपनों के साथ जिम्मेदारियों को समझना भी जरूरी है।