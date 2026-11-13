ग्राउंड रिपोर्ट: उदयपुर में पेयजल संकट होगा दूर, वित्त विभाग से मिले 51 करोड़; जानें किन इलाकों को मिलेगा फायदा

क्र. कार्य का विवरण प्रस्तावित बजट (लाख रुपए)

1 कानपुर से प्रतापनगर टंकी तक अतिरिक्त 4 एमएलडी पानी लाना 1085.07

2 उदयपुर के लिए झामरकोटड़ा स्थित माइंस से 1.5 एमएलडी पानी लाना 862.34

3 नगर खंड-II के तहत विभिन्न स्थानों पर हैंडपंप का काम 27.65

4 नगर खंड-II के तहत मौजूदा नलकूपों और पंपघरों का जीर्णोद्धार 47.47

5 नगर खंड-V के तहत 4 नए बड़े नलकूप बनाना 48.25

6 नगर खंड-VI के तहत देवाली पंप हाउस में हेडर सिस्टम का जीर्णोद्धार 67.64

7 फतहसागर के डेड स्टोरेज से पानी उठाने के लिए काम 85.02

8 एन. भैरव नगर व मेगा आवास के तहत 3 बड़े नलकूप के लिए 75.18

9 खरबड़िया से पानेरियों की मादड़ी तक 4 एमएलडी पानी लाया जाना 1099.40

10 बड़ी झील से शहर तक जलापूर्ति के लिए बड़ी योजना का जीर्णोद्धार 273.80

11 नगर खंड-I के तहत विभिन्न स्थानों पर हैंडपंप का काम 33.58

12 गुलाब बाग की बावड़ियों में पुराने पंपसेट बदलकर अपग्रेड करना 89.26

13 माली कॉलोनी, टेकरी में नलकूप लगाने के लिए 12.81

14 इंद्रगढ़ टंकी दक्षिणी गेट पर नलकूप के लिए 13.84

15 अग्रवाल कॉलोनी गायरीयावास में नलकूप के लिए 15.33

16 सेक्टर-11 शाही बाग में नलकूप लगाने के लिए 16.30

17 पटेल सर्कल डिवीजन स्टोर में ट्यूबवेल के लिए 32.49

18 सेक्टर-11 बॉम्बे कॉलोनी में नलकूप के लिए 13.83

19 महावीर कॉम्प्लेक्स के पास रामसिंहजी की बाड़ी में नलकूप के लिए 13.83

20 एलआईसी ऑफिस के पास रेती स्टैंड पर नलकूप के लिए 16.37

21 गोविंद नगर में नलकूप के लिए 13.86

22 सेक्टर-13 महाराणा प्रताप कॉलोनी में नलकूप के लिए 27.46

23 बरकत कॉलोनी में नलकूप के लिए 17.28

24 सवीना गांव में नलकूप के लिए 15.86

25 सेक्टर-8 में नलकूप के लिए 17.28

26 श्रीराम नगर में नलकूप के लिए 17.28

27 पांच बाटा सेक्टर-14 में नलकूप के लिए 22.94

28 बी ब्लॉक सेक्टर-14 में नलकूप के लिए 34.27

29 चूंगी नाका सेक्टर-14 में नलकूप के लिए 34.27

30 गोवर्धनसागर झील के डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में नलकूप के लिए 177.25

31 आई ब्लॉक सेक्टर-14 में नलकूप के लिए 17.28

32 नैला तालाब में नलकूप के लिए 58.19

33 एस-2 ब्लॉक सेक्टर-14 में नलकूप के लिए 17.28

34 हैडीक्राफ्ट मार्केट के पास नलकूप के लिए 15.57

35 फतह स्कूल परिसर में नलकूप के लिए 63.80

36 आरसीए गेट के पास नलकूप के लिए 18.39

37 आकाश एयरकॉन के सामने शक्ति नगर में नलकूप के लिए 12.13

38 जेल कॉलोनी में नलकूप के लिए 12.06

39 सेंट्रल जेल के अंदर नलकूप के लिए 15.58

40 हस्ती माता मंदिर के पास नलकूप के लिए 25.36

41 पीएचईडी कार्यालय परिसर गुलाब बाग में नलकूप के लिए 22.26

42 सेक्टर-3 क्षेत्र में नलकूप के लिए 36.92

43 सूर्या नगर में नलकूप के लिए 54.16

44 पानेरियों की मादड़ी क्षेत्र में नलकूप के लिए 58.13

45 बप्पा रावल नगर क्षेत्र में नलकूप के लिए 40.48