उदयपुर में स्वीमिंग पूलों में रोज बर्बाद हो रहा 1 करोड़ लीटर पानी, एक लाख लोगों की बुझ सकती है प्यास

Udaipur Water Crisis: उदयपुर: झीलों की नगरी में कम बारिश के कारण जल संकट की आहट साफ सुनाई दे रही है। एक तरफ लोगों को 72 घंटे के अंतराल पर जलापूर्ति की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ शहर और पेरिफेरी क्षेत्र के होटलों व रिसॉर्ट्स में बने स्वीमिंग पूल बेतहाशा भूजल का दोहन कर रहे हैं। शहर और आसपास के इलाकों में संचालित करीब 2000 होटलों के स्वीमिंग पूलों में रोजाना औसतन 10 एमएलडी (1 करोड़ लीटर) पानी खर्च हो रहा है। विडंबना यह है कि इतना पानी शहर की स्मार्ट सिटी परिधि में आने वाले पुराने शहर के सभी 18 वार्डों की करीब एक लाख आबादी की प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त है।