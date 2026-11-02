उदयपुर : 6 को धनतेरस से शुरू होगा दीपोत्सव, 8 को मनेगी दीपावली

उदयपुर. कार्तिक मास में दीपोत्सव सहित कई प्रमुख धार्मिक पर्वों का विशेष संयोग रहेगा। ज्योतिषीय गणना के अनुसार 6 नवंबर को धनतेरस के साथ पांच दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत होगी। इसके बाद 8 नवंबर रविवार को प्रदोषव्यापिनी अमावस्या में दीपावली मनाई जाएगी। इस दिन घरों और प्रतिष्ठानों में विधि-विधान से भगवान गणेश और माता महालक्ष्मी का पूजन किया जाएगा। 9 नवंबर को अन्नकूट महोत्सव और 10 नवंबर को गोवर्धन पूजा होगी। इसके बाद 20 नवंबर को देवप्रबोधिनी एकादशी और 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा।