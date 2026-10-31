उदयपुर : शोध में खुलासा : चूहों-छछूंदरों पर पल रहा जानलेवा माइट, हर बुखार डेंगू नहीं, हो सकता है स्क्रब टाइफस

शोधार्थी प्रज्ञा शर्मा ने बताया कि जून 2024 से मई 2026 के बीच उदयपुर जिले की आठ तहसीलों गिर्वा, मावली, गोगुंदा, झाड़ोल, खेरवाड़ा, कोटड़ा, ऋषभदेव और भींडर में 1,440 शर्मन ट्रैप लगाकर चूहों और छछूंदरों पर फील्ड सर्वे किया। कुल 1,440 ट्रैप में से 512 में जीव पकड़े गए, इससे कुल ट्रैप पॉजिटिविटी रेट 35.56% दर्ज हुई। गोगुंदा में सबसे अधिक 45.56%, मावली में 42.78%, कोटड़ा में 41.11% और गिर्वा में 40.56% पॉजिटिविटी मिली। 512 में से 149 जीव चिगरमाइट से संक्रमित पाए गए। इन जीवों के शरीर से कुल 9,854 चिगरमाइट एकत्रित किए गए। ट्रोम्बिकुलिनी, शोएनगास्टिनी और गाहर्लिपाइनी समूहों की कुल 8 प्रजातियों की पहचान की गई। स्क्रबटाइफस फैलाने वाला मुख्य वाहक लेप्टोट्रॉम्बिडियमडेलिएन्स सबसे अधिक संख्या 1,904 माइट यानी 19.32% में मिला, जो 6 अलग-अलग होस्ट प्रजातियों पर सक्रिय पाया गया।