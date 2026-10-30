उदयपुर : बीट में गच्चा नहीं दे सकेंगे पुलिसकर्मी, मोबाइल करेगा गश्त-संपर्क की चुगली

जयपुर. मोहल्ले में कौन रहता है, कौन-सा मकान बंद है, कहां संदिग्ध किरायेदार हैं और किस गली में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं... अब इन तमाम जानकारियों के लिए पुलिसकर्मियों को कागजी रजिस्टरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। राजस्थान पुलिस ने बीट प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल बनाते हुए 'ई-बीट व्यवस्था' लागू कर दी है। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। एक दिसंबर से इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा।