30 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

उदयपुर

उदयपुर : बीट में गच्चा नहीं दे सकेंगे पुलिसकर्मी, मोबाइल करेगा गश्त-संपर्क की चुगली

राजस्थान पुलिस एक दिसंबर से पूरे प्रदेश में डिजिटल ई-बीट व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसके तहत पुलिसकर्मी मकान मालिकों, किरायेदारों, संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों और सीसीटीवी कैमरों का रिकॉर्ड मोबाइल ऐप पर दर्ज करेंगे। बीट अधिकारियों को प्रतिदिन कम से कम पांच घरों या संस्थानों से संपर्क करना होगा। जीपीएस से उनकी गश्त और लोकेशन की निगरानी होगी। बुजुर्गों और जरूरतमंद परिवारों से नियमित संपर्क भी अनिवार्य किया गया है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

उदयपुर

image

Mukesh Gaur

Updated: 30 Oct 2026, 5:49 PM IST

police beat system

demo pic

जयपुर. मोहल्ले में कौन रहता है, कौन-सा मकान बंद है, कहां संदिग्ध किरायेदार हैं और किस गली में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं... अब इन तमाम जानकारियों के लिए पुलिसकर्मियों को कागजी रजिस्टरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। राजस्थान पुलिस ने बीट प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल बनाते हुए 'ई-बीट व्यवस्था' लागू कर दी है। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। एक दिसंबर से इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा।

इसलिए पड़ी जरूरत

अब तक बीट बुक में हाथ से जानकारी दर्ज की जाती थी। अक्सर यह शिकायतें सामने आती थीं कि बीट पुलिसकर्मी कागजों में खानापूर्ति कर रहे हैं और धरातल पर क्षेत्र की कोई पुख्ता जानकारी नहीं होती। नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कागजी रिकॉर्ड से आगे बढ़कर पुलिस की मैदानी मौजूदगी और जवाबदेही तय करना है। पहले चरण में नौ जिलों में यह प्रणाली शुरू हो चुकी है।

उदयपुर यूडीए का अजीब फैसला: 20 KM दूर के 6 गांव दायरे से बाहर, 35 किमी दूर के गांव अब भी शामिल; ग्रामीण परेशान

ये भी पढ़ें
udaipur development authority news

ई-बीट प्रणाली की मुख्य बातें

- डिजिटल सर्वे (15 दिसंबर तक): बीट अधिकारी आवासीय, व्यावसायिक भवनों और कार्यालयों का सर्वे कर मकान मालिकों, किरायेदारों, घरेलू सहायकों, वाहनों व आर्म्स लाइसेंस का पूरा ब्योरा ई-बीट बुक में दर्ज करेंगे। बंद मकानों और सीसीटीवी कैमरों की मैपिंग भी होगी।

- रोजाना 5 संपर्क और रात्रि विश्राम: बीट अधिकारी को हर दिन कम से कम 5 घरों, दुकानों या संस्थानों से संपर्क करना होगा। शहरी इलाकों में सप्ताह में 3 और ग्रामीण इलाकों में 2 बार भ्रमण तथा हर 15 दिन में बीट क्षेत्र में एक रात्रि विश्राम अनिवार्य किया गया है।

- बुजुर्गों की सुध: अकेले रहने वाले 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों, दिव्यांगों और जरूरतमंद परिवारों से नियमित संपर्क बनाए रखना इनकी जिम्मेदारी होगी।

- जीपीएस से होगी मॉनिटरिंग: ई-बीट बुक में जीपीएस लोकेशन, गश्त मार्ग और 'राजकॉप सिटीजन ऐप' की कनेक्टिविटी जोड़ी जा रही है। इससे अभय कमांड सेंटर से सीधे पुलिसकर्मियों की लोकेशन और सक्रियता पर नजर रखी जा सकेगी।

उदयपुर : गुलाबी ठंड की दस्तक: 3 डिग्री गिरा पारा, दो दिन चक्रवात का दिखेगा असर

ये भी पढ़ें
cyclone effect on udaipur

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Oct 2026, 5:49 PM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / उदयपुर : बीट में गच्चा नहीं दे सकेंगे पुलिसकर्मी, मोबाइल करेगा गश्त-संपर्क की चुगली

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

उदयपुर. सात प्रोजेक्ट्स पर मंथन: सड़कें होंगी चौड़ी, कई प्रमुख मार्गों का बदलेगा स्वरूप

uda meeting with mla
उदयपुर

उदयपुर यूडीए का अजीब फैसला: 20 KM दूर के 6 गांव दायरे से बाहर, 35 किमी दूर के गांव अब भी शामिल; ग्रामीण परेशान

udaipur development authority news
उदयपुर

उदयपुर : गुलाबी ठंड की दस्तक: 3 डिग्री गिरा पारा, दो दिन चक्रवात का दिखेगा असर

cyclone effect on udaipur
उदयपुर

501.31 करोड़ रुपए से अधिक की पेनल्टी वसूल, 52,989 वाहन और मशीनरी जब्त

nining
उदयपुर

राजस्थान: 5 साल में 53 हजार केस, 501 करोड़ का जुर्माना; फिर भी खनन माफिया बेखौफ

rajasthan mining crackdown
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.