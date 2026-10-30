उदयपुर. सात प्रोजेक्ट्स पर मंथन: सड़कें होंगी चौड़ी, कई प्रमुख मार्गों का बदलेगा स्वरूप

उदयपुर. शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव कम करने, संकरे रास्तों को चौड़ा करने और सीवरेज से वंचित वार्डों तक जल्द ही सुविधाएं पहुंचेंगी। यूडीए की ओर से प्रतापनगर-सूरजपोल मार्ग को चौड़ा करने का काम चल रहा है, वहीं पुरोहितों का तालाब रोड पर 31 दिसंबर से पहले काम शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। ट्राइडेंट रोड के दोनों ओर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगेंगी और छोटे पुलों को चौड़ा किया जाएगा। फतहसागर रानी रोड पर इंद्रलोक गार्डन में पार्किंग शुरू होने से जाम की समस्या कम होगी। यूनिवर्सिटी रोड-शोभागपुरा मार्ग पर अतिक्रमण हटाने और न्यू आरटीओ रोड से विश्वविद्यालय गेट तक संकरे हिस्से का समाधान निकालने की तैयारी है। शहर विधानसभा क्षेत्र के सीवरेज से वंचित वार्डों के लिए भी डीपीआर बनाई जा रही है। गुरुवार को शहर विधायक ताराचंद जैन ने यूडीए अधिकारियों की बैठक ली जिसमें उन्होंने समस्त कार्याे की प्रगति जानी व आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में यूडीए आयुक्त अभिषेक खन्ना, अतिरिक्त मुख्य अभियंता संजीव शर्मा, वरिष्ठ अभियंता नीरज माथुर, निर्मल सुथार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।---