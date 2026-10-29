उदयपुर : गुलाबी ठंड की दस्तक: 3 डिग्री गिरा पारा, दो दिन चक्रवात का दिखेगा असर

उदयपुर. झीलों की नगरी में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने लगा है। पिछले दो-तीन दिन से शहर में ठंडक का एहसास बढ़ गया है, जिससे सुबह-शाम के समय महसूस होने वाली गर्मी पूरी तरह गायब हो चुकी है। दिन में भी चटक धूप का तीखापन कम होकर अब धूप हल्की लगने लगी है। पिछले दिनों हुई बूंदाबांदी के बाद पारे में जो हल्की बढ़ोतरी हुई थी, वह अब फिर से ढलान पर है और तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो गया है।