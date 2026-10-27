उदयपुर : 181 पर शिकायत से खुली पोल, कल्याणपुर में छह अवैध क्लीनिकों पर कार्रवाई

उदयपुर. झोलाछाप और अवैध रूप से संचालित क्लीनिकों के खिलाफ चिकित्सा विभाग ने सख्ती दिखाई है। 181 पर मिली शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने ऋषभदेव ब्लॉक के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में औचक कार्रवाई करते हुए छह क्लीनिकों की जांच की। जांच के दौरान क्लीनिकों में आवश्यक दस्तावेजों की कमी, बिना लाइसेंस दवाइयां रखने और बायोमेडिकल कचरे के असुरक्षित निस्तारण जैसी अनियमितताएं सामने आईं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक आदित्य के निर्देश पर गठित टीम ने पुलिस के सहयोग से यह कार्रवाई की। टीम में जिला क्षय अधिकारी डॉ. प्रणव भावसार, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. यशपाल भगोरा, डॉ. रितेश असोड़ा, डॉ. मनोज कुमार मीणा, हेड कांस्टेबल नारायण मीणा और कांस्टेबल महेंद्र सिंह शक्तावत शामिल रहे।