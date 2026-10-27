उदयपुर : कलक्ट्रेट में गूंजा सुंदरकांड, 12 घंटे गहमागहमी, रात तक डटे रहे पुलिस और वकील

उदयपुर. सविना थाना क्षेत्र में गोविंद नगर स्थित एक भूखंड विवाद को लेकर अधिवक्ता पर पथराव और थाने के भीतर धमकी के मामले ने सोमवार को तूल पकड़ लिया। थाना पुलिस की कार्यशैली से खफा अधिवक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित वकीलों ने कलक्ट्रेट पहुंचकर एसपी कार्यालय के बाहर बेमियादी महापड़ाव शुरू कर दिया। दिनभर नारेबाजी के बाद शाम को वकीलों ने हारमोनियम-ढोलक-ताल के साथ सुंदरकांड पाठ करके पुलिस के लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना की। सवीना सीआई दलबीर सिंह को शाम तक भी हटाने के आदेश जारी नहीं होने पर वकीलों ने कलक्ट्रेट परिसर में ही रात बिताने का निर्णय करते हुए बिस्तर मंगवा लिए। दूसरी ओर कलक्ट्रेट में बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रशासन ने परिसर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। रात 10 बजे पुलिस के आश्वासन पर स्थिति संभली। पुलिस अधिकारियों ने अधिवक्ताओं से सभी थानों में दुव्र्यवहार नहीं होने देने, सवीना थाने के केस की निष्पक्ष जांच कराने का भरोसा दिया। अंतिम समय में कुछ अधिवक्ता बार नेतृत्व से भी अलग होकर आंदोलन जारी रखने पर अड़े रहे, जिस पर बार पदाधिकारी समझाइश करते रहे। पूरे घटनाक्रम के 12 घंटे बीतने के बाद भी रात तक माहौल शांत नहीं हो पाया।