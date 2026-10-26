उदयपुर : 90 देशों के 57% म्यूजियम्स कर रहे एआइ का इस्तेमाल, 55% के पास ठोस पॉलिसी नहीं

क्रोएशिया के ट्राकोस्कन म्यूजियम के विन्को कोवेक ने बताया कि एआइ की मदद से असंभव दिख रहे काम को संभव कर दिखाया। म्यूजियम की एक पुरानी जर्मन कुकबुक की भाषा जर्मन स्कॉलर के भी पल्ले नहीं पड़ी। उसका ट्रांसलेशन बड़ी चुनौती बन गया था और दशकों से जीरो प्रोग्रेस हुई थी। संस्थान ने नीतिगत फैसला लिया और रिसर्च बेस्ड एआइ टूल क्लॉड का इस्तेमाल किया। जिस अनुवाद और शोध में दशकों लग गए, वह एआइ के जरिए पूरा होने के करीब है। अब 2500 दुर्लभ व्यंजनों को प्रामाणिक रूप से अंग्रेजी में प्रकाशित किया जा सकेगा। और इस व्यंजनों को म्यूजियम के रेस्टोरेंट के जरिये टूरिस्टों को परोसा जाएगा।