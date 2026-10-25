सीए इंटर परिणाम : उदयपुर देश में अव्वल, प्रदेश के सभी बड़े शहरों को पीछे छोड़ बना नंबर-1

उदयपुर. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सीए इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम में उदयपुर के युवाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सफलता का लोहा मनवाया है। एक बार फिर साबित किया कि सीए बनाने की फैक्ट्री है। दोनों ग्रुप की संयुक्त परीक्षा में उदयपुर का पास प्रतिशत न केवल राष्ट्रीय औसत से कहीं बेहतर रहा, बल्कि राजस्थान के तमाम बड़े शहरों जयपुर, जोधपुर और कोटा को पीछे छोड़ते हुए लेकसिटी प्रदेश में अव्वल रहा।