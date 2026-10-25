उदयपुर : भाव में नरमी से चमकेंगे सोना-चांदी, खरीद का यह सुनहरा मौका

उदयपुर. सोने-चांदी की चमक बरकरार है, लेकिन भावों में आई नरमी ने ग्राहकों को खरीदारी का सुनहरा मौका दिया है। दीपावली पर शुभ मुहूर्त में सोने-चांदी के सिक्के खरीदने हों या नवंबर में शुरू होने वाले शादी सीजन के लिए जेवर बनवाने हों, इस बार ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदारी की योजना बना सकते हैं। भावों में गिरावट के बीच सर्राफा बाजार में ग्राहकी भी खिल रही है। सोने के आभूषणों के साथ चांदी के सिक्के, बर्तन, फर्नीचर और सजावटी सामान भी ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। उदयपुर में सर्राफा कारोबार की करीब 650 दुकानें हैं, जहां त्योहारी खरीदारी के साथ शादी-ब्याह की तैयारियों का असर दिखाई दे रहा है।