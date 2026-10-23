उदयपुर : कभी रहा पारंपरिक कलाओं का केंद्र ‘बड़ाबाजार’ अब बुनियादी समस्याओं से बोझिल

उदयपुर. उदयपुर शहर की स्थापना के साथ ही अस्तित्व में आया ऐतिहासिक बड़ा बाजार और उसके आसपास का व्यापारिक क्षेत्र आज भी अपनी सांस्कृतिक व व्यावसायिक विरासत को सहेजे हुए है। सभी धर्मों के व्यापारियों के सद्भाव वाले इस बाजार ने मेवाड़ की प्रसिद्ध 'डंकावर्क' तथा सोने-चांदी के 'गोटा-किनारी' काम को वैश्विक पहचान दिलाई। यद्यपि कीमती धातुओं के बढ़ते दामों के कारण यह पारंपरिक कार्य अब सीमित रह गया है, फिर भी वर्तमान में यहां संचालित 400 से अधिक दुकानों में से लगभग 300 दुकानें ज्वैलरी की हैं।