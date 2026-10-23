उदयपुर : काम होने के बाद भी दिमाग में ऑफिस, बर्नआउट का असर, हर सप्ताह आ रहे 50 मरीज

एमबी अस्पताल के मनोरोग विशेषज्ञ डॉ सुरेश गोचर का कहना है आज की कार्यशैली में कई लोगों के लिए ऑफिस और निजी जीवन के बीच अंतर बनाए रखना चुनौती बनता जा रहा है। मोबाइल पर लगातार आने वाले संदेश, काम से जुड़े फोन और समयसीमा पूरी करने का दबाव व्यक्ति को छुट्टी के दिन भी काम के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। धीरे-धीरे आराम का समय भी तनाव में गुजरने लगता है। पर्याप्त आराम के बावजूद थकान महसूस होना, काम में रुचि कम होना और सहकर्मियों या परिवार के सदस्यों के प्रति चिड़चिड़ापन बढ़ना ऐसी स्थिति के संकेत हो सकते हैं।