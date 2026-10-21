उदयपुर पंचायत चुनाव 2026: 7 लाख से अधिक वोटर चुनेंगे गांव की सरकार, 10 पंचायत समितियों में 22 अक्टूबर को मतदान

पंचायतीराज चुनाव के तीसरे चरण के लिए जिले की चार पंचायत समितियों में नामांकन प्रक्रिया जारी है। नामांकन के तीसरे दिन बुधवार को कुल 45 उम्मीदवारों ने 45 नामांकन पत्र दाखिल किए। जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल ने बताया कि पंचायत समिति कल्याणपुर में बुधवार को 12 उम्मीदवारों ने 12, खेरवाड़ा में 3 उम्मीदवारों ने 3, नयागांव में 8 उम्मीदवारों ने 8 तथा ऋषभदेव में सर्वाधिक 22 उम्मीदवारों ने 22 नामांकन पत्र दाखिल किए। इस प्रकार चार पंचायत समितियों में अब तक कुल 49 नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं। इनमें कल्याणपुर में 13, खेरवाड़ा में 3, नयागांव में 11 और ऋषभदेव में 22 नामांकन पत्र जमा हुए हैं। तृतीय चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर है।