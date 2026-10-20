Rajasthan Crime: दूसरे गैंग पर हमले की फिराक में घूम रहे दो हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

सुखेर थाना पुलिस और डीएसटी ने काली पहाड़ी अम्बेरी पर मिले दो युवकों को पकड़कर तलाशी ली तो एक-एक पिस्टल और मैगजीन मिली। पुलिस ने हथियार जब्त कर दोनों को गिरफ्तार किया। पड़ताल के दौरान आरोपियों के मोबाइल फोन में हथियारों की खरीद-फरोख्त से जुड़ी चैट और कॉल डिटेल मिली है। पुलिस अब हथियारों से जुड़े नेटवर्क और सहयोगियों के संबंध में जांच कर रही है।