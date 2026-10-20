Rajasthan Accident: राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, टक्कर के बाद धू-धू कर जलीं 2 बाइक, 3 युवकों की मौत

सिरोही/आबूरोड। राजस्थान के सिरोही जिले में आबूरोड-रेवदर स्टेट हाईवे पर देर रात दो बाइक की भीषण भिड़ंत हो गई। जबरदस्त टक्कर के बाद बाइक में आग लग गई। हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि दो युवकों के शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हालत में मिले। वहीं, एक युवक आग की चपेट में आकर जिंदा जल गया। शवों की हालत इतनी खराब थी कि उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो रहा था।