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Rajasthan Accident: राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, टक्कर के बाद धू-धू कर जलीं 2 बाइक, 3 युवकों की मौत

राजस्थान के सिरोही जिले में आबूरोड-रेवदर स्टेट हाईवे पर देर रात दो बाइक की भीषण भिड़ंत हो गई। जबरदस्त टक्कर के बाद बाइक में आग लग गई। हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।
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सिरोही

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Anil Prajapat

Oct 20, 2026

Rajasthan Road accident

सिरोही हादसे में तीन युवकों की मौत। फोटो: पत्रिका

सिरोही/आबूरोड। राजस्थान के सिरोही जिले में आबूरोड-रेवदर स्टेट हाईवे पर देर रात दो बाइक की भीषण भिड़ंत हो गई। जबरदस्त टक्कर के बाद बाइक में आग लग गई। हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि दो युवकों के शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हालत में मिले। वहीं, एक युवक आग की चपेट में आकर जिंदा जल गया। शवों की हालत इतनी खराब थी कि उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो रहा था।

हादसे की सूचना मिलते ही गिरवर चौकी के एएसआई रामनाथ मय पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचे। पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया। वहीं, मृतकों की शवों को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। घायल की हालत गंभीर बनी हुई है और अस्पताल में उपचार जारी है। मौके पर मंजर देख सिरोही जिले में हाईवे से गुजर रहे लोगों के भी होश उड़ गए।

अंबाजी दर्शन के लिए जा रहे थे तीन दोस्त

आबूरोड सदर थाना पुलिस के अनुसार चनार निवासी रतन (18), जोराराम (19 और राजू (15) एक ही बाइक पर सवार होकर अंबाजी दर्शन के लिए जा रहे थे। वहीं, दूसरी बाइक पर सवार गोपाल आबूरोड से मधुवा जी मंदिर स्थित अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान दोनों बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद दो युवकों के शव क्षतिग्रस्त बाइकों से कई फीट दूर मिले।

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना भिजवा दी है। परिजनों के आने के बाद शवों का पोस्टमार्टम होगा। इसके बाद शव परिजनों को सुपुर्द किए जाएंगे। भीषण हादसे में अपनों की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त बाइकों को सड़क से हटवाकर थाने में रखवा दिया है।

स्पीड में थी दोनों बाइक

हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मौके पर एक युवक का शव आधा जला हुआ और दो के शव बुरी हालत में मिले। स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि दोनों बाइक स्पीड में थी। ऐसे में हादसे के बाद तेज धमाका हुआ और आग लग गई। दो बाइक पर सवार चार लोगों में से तीन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

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Updated on:

20 Oct 2026 02:07 pm

Published on:

20 Oct 2026 02:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / Rajasthan Accident: राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, टक्कर के बाद धू-धू कर जलीं 2 बाइक, 3 युवकों की मौत

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