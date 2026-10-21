Ajmer Panchayat Election 2026: जिला परिषद के 15 और 6 पंचायत समितियों के 86 वार्डों में मतदान कल, पोलिंग पार्टी रवाना

अजमेर। पंचायती राज चुनाव 2026 के प्रथम चरण में गुरुवार को अजमेर जिले में जिला परिषद के 15 और छह पंचायत समितियों के 86 वार्डों के लिए मतदान होगा। मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारी लोकबंधु ने राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से मतदान दलों को रवाना किया। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। पहले चरण में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती 20 नवंबर को होगी। ऐसे में चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों को नतीजों के लिए 29 दिन इंतजार करना पड़ेगा।