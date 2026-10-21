Dungarpur Zila Parishad Election 2026: जिला परिषद और 7 पंचायत समितियों के लिए मतदान कल, हर बूथ पर लगेंगी 2 ईवीएम

पंचायती राज चुनाव कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण में 23 अक्टूबर को सरपंच पद के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। निर्धारित कार्यक्रम के तहत सुबह 8 से 11 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। इसके बाद सुबह 11.30 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। दोपहर 2 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। सरपंच और पंच पदों के लिए पहले चरण का मतदान 24 अक्टूबर को होगा। इन चुनावों को लेकर गांवों में भी राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है।