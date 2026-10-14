Rajasthan Voter List PDF Download : मतदाता सूची से आपका नाम कटा तो नहीं.., एक मिनट में ऐसे करें चेक और करें PDF डाउनलोड

सबसे पहले यहां क्लिक करें। मतदाता सूची वाला पेज खुलेगा।

यहां आपको PDF Downnload का ऑप्शन मिलेगा, इसपर क्लिक करें।

जिले का चयन करें, ग्रामीण क्षेत्र के लोग पंचायत समित का चयन करें।

शहरी नागरिक अपने नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका का चयन करें।

ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता अपने गांव का चयन करें और शहरी क्षेत्र के मतदाता अपने वार्ड का चयन करें।

सर्च बटन पर क्लिक करें, पीडीएफ डाउनलोड करने का विकल्प आपके सामने होगा।

पीडीएफ वाले निशान पर क्लिक करके अपने वार्ड की मतदाता सूची डाउनलोड कर लें।

पीडीएफ ओपन करें और उसमें अपना और अपने परिवार का नाम खोज सकते हैं।