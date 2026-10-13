13 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अलवर

अलवर पंचायत चुनाव: भाजपा ने जिला परिषद के वार्डों में घोषित किए प्रत्याशी, 17 महिलाओं को मिला टिकट

राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा ने अलवर जिला परिषद सदस्य के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है।
2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Oct 13, 2026

alwar panchayat election

अलवर पंचायत चुनाव

अलवर जिले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ओर से अलवर जिला परिषद (Zila Parishad) के सदस्यों के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई है।  पार्टी ने 17 वार्डों में महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। पार्टी ने 39 में से 34 वार्डों पर टिकट फाइनल कर दिए हैं, जबकि 5 सीटों पर प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन जारी है। घोषित नामों में अलवर के पूर्व पार्षद गगनदीप सिंह को वार्ड 35 से टिकट दिया गया है।  वार्ड 21 से अलवर सरस डेयरी के पूर्व चेयरमैन बन्ना राम मीना की पत्नी संतोष मीना को उम्मीदवार बनाया गया है। कुल 34 घोषित प्रत्याशियों में 17 महिलाएं शामिल हैं।

पांच वार्डों में टिकट का इंतजार

भाजपा ने जिला परिषद के वार्ड 6, 12, 24, 25 और 36 में अभी प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं किए हैं। इन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा बाकी है। ऐसे में कुल 39 वार्डों में से पांच पर पार्टी का फैसला आना शेष है।

अलवर जिला परिषद: भाजपा प्रत्याशियों की पूरी सूची (वार्ड अनुसार)

  • वार्ड 1 (एस.सी. महिला): गुड्डी देवी
  • वार्ड 2 (ओ.बी.सी.): पुष्पेन्द्र
  • वार्ड 3 (एस.सी.): पुरूषोत्तम लाल वर्मा
  • वार्ड 4 (सामान्य महिला): रामा देवी
  • वार्ड 5 (सामान्य महिला): कमलेश
  • वार्ड 6 (सामान्य महिला): विचाराधीन (घोषणा बाकी)
  • वार्ड 7 (सामान्य): सहदेव सिंह
  • वार्ड 8 (एस.सी. महिला): वीरमति
  • वार्ड 9 (एस.सी.): मूलचंद डीगवाल
  • वार्ड 10 (सामान्य): बाबा अनंत नाथ
  • वार्ड 11 (एस.टी.): रेशम
  • वार्ड 12 (एस.टी. महिला): विचाराधीन (घोषणा बाकी)
  • वार्ड 13 (सामान्य): हरीश कुमार पायला
  • वार्ड 14 (एस.सी.): लाल चंद
  • वार्ड 15 (सामान्य): कौशल कुमार शर्मा
  • वार्ड 16 (एस.टी. महिला): सीमा मीना
  • वार्ड 17 (सामान्य महिला): संतोष
  • वार्ड 18 (सामान्य महिला): आशा सैदावत
  • वार्ड 19 (एस.टी.): देवकरण मीना
  • वार्ड 20 (एस.टी. महिला): मीरा मीना
  • वार्ड 21 (एस.टी.): संतोष मीना
  • वार्ड 22 (ओ.बी.सी.): हेमंत कुमार यादव
  • वार्ड 23 (ओ.बी.सी. महिला): शकुंतला
  • वार्ड 24 (ओ.बी.सी.): विचाराधीन (घोषणा बाकी)
  • वार्ड 25 (सामान्य): विचाराधीन (घोषणा बाकी)
  • वार्ड 26 (सामान्य): सतवीर
  • वार्ड 27 (सामान्य महिला): सीमा शर्मा (कटारा)
  • वार्ड 28 (एस.सी. महिला): सीमा
  • वार्ड 29 (सामान्य महिला): सरोज
  • वार्ड 30 (एस.सी.): कृष्ण कुमार
  • वार्ड 31 (सामान्य): मधू मीणा
  • वार्ड 32 (सामान्य): जयपाल
  • वार्ड 33 (सामान्य महिला): मेवा
  • वार्ड 34 (एस.सी. महिला): सरिता राज
  • वार्ड 35 (सामान्य): गगन दीप सिंह
  • वार्ड 36 (ओ.बी.सी. महिला): विचाराधीन (घोषणा बाकी)
  • वार्ड 37 (सामान्य महिला): लक्ष्मी
  • वार्ड 38 (सामान्य महिला): कृपा देवी
  • वार्ड 39 (सामान्य): प्रदीप जैन

डीजल ऑटो पर बड़ा फैसला, 1 जनवरी 2027 से CNG-EV ही चलेंगे

ये भी पढ़ें
diesel auto rickshaw ban

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Oct 2026 11:53 am

Published on:

13 Oct 2026 11:19 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर पंचायत चुनाव: भाजपा ने जिला परिषद के वार्डों में घोषित किए प्रत्याशी, 17 महिलाओं को मिला टिकट

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अलवर में सरकारी अफसर की करतूत, पत्नी और बेटों को मजदूर बना खातों में ट्रांसफर कर दिए 95 हजार रुपए

alwar vdo corruption
अलवर

Alwar Power Cut: अलवर में मंगलवार को 6 घंटे तक बिजली कटौती, इन इलाकों में सप्लाई रहेगी बंद

alwar power cut
अलवर

खैरथल में जमीन विवाद में 58 वर्षीय सूबेदार की हत्या का आरोप, गिरफ्तारी की मांग पर धरना

khairthal
अलवर

Alwar: मिनी सचिवालय में नामांकन जमा कराने के लिए उम्मीदवारों की भीड़, नए चेहरों पर दांव लगाएगी BJP 

alwar panchayat election
अलवर

घूमर को अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचा रहीं किशनगढ़बास की मैत्रेयी पालावत

maitreyi palawat ghoomar dance
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.