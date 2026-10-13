Rajasthan Panchayat Elections : भाजपा ने फिर चौंकाया, ऐनवक्त पर खोले पत्ते, उदयपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष के साथ हुआ खेल

वार्ड 1 से निमाराम, 2 से भोपालसिंह देवड़ा, 3 से पुनी कुमारी, 4 से शंकर गमेती, 5 से वरजू बाई, 6 से छोटूलाल, 7 से मुरारी लाल बुंबरिया, 8 से निर्मल गरासिया, 9 से केशुलाल गमार, 10 से प्रेमचंद, 11 से हीरा देवी, 12 से सीता अंगारी, 13 से रुषा देवी, 14 से कमलेश कसौटिया, 15 से लक्ष्मीलाल डामोर, 16 से अनीता देवी, 17 से कोमल कुमारी, 18 से भावना कुमारी, 19 से प्रभुलाल, 20 से बदामी देवी, 21 से कालूराम मीणा, 22 से नानालाल अहारी, 23 से गीतादेवी, 24 से सीता मीणा, 25 से विमल तावड़, 26 से मीरा पारगी , 27 से रामलाल भगोरा , 28 से संजना देवी मीणा , 29 से कंचन डांगी, 30 से मोहिनी कुंवर , 31 से अनिल जारोली, 32 से अर्जुनसिंह चुंडावत, 33 से ओकार वालिया, 34 से घनश्याम मेनारिया, 35 से ललितसिंह सिसोदिया, 36 से पारस कुंवर, 37 से हिम्मतसिंह झाला, 38 से सीता रेगर, 39 से नंदिनी चौहान, 40 से चंद्रगुप्तसिंह चौहान, 41 से पूजा सोनावत, 42 से मंजू देवी, 43 से दलीचंद डांगी, 44 से सीता देवी मीणा, 45 से प्रतिभा नागदा, 46 से डालचंद मेघवाल, 47 से उर्मिला कुंवर के नाम तय हुए।