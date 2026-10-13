Bharatpur News : अतरसिंह भड़ाना की मौत के बाद प्रशासन का बड़ा फैसला, गांव भौंडा में चलेगा बुलडोजर, लगे लाल निशान

Bharatpur News : भरतपुर जिले के वैर थाने के गांव भौंडा में सरकारी स्कूल के रास्ते व सरकारी जमीनों पर बने निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। भौंडा गांव के पास स्थित लीज पर पूर्व विधायक अतरसिंह भड़ाना की हमले में मौत के बाद अचानक यह निर्णय लिया गया है। इससे गांव में भी हलचल तेज हो गई है। वैर एसडीएम के निर्देश पर टीम ने ऐसे अतिक्रमणों को चिन्हित कर लाल निशान भी लगाए हैं। बताते हैं कि वर्षों से कुछ ग्रामीणों ने स्कूल के रास्ते व चारागाह की भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण कर लिए थे। पूर्व में भी ग्रामीणों को निर्देशित किया गया था।