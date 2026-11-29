घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को कुम्हेर उप जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने बाबा अनिल दास को मृत घोषित कर दिया। वहीं, गंभीर घायल गौरव को प्राथमिक उपचार के बाद भरतपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार चालक की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही हादसे के पीछे की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी।