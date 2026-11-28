डीग जिले की नवनिर्वाचित उप जिला प्रमुख नीलम रावत के घर उप जिला प्रमुख बनने के महज 24 घंटे के भीतर खुशियों ने दस्तक दी है। नीलम रावत ने बेटे को जन्म दिया है। खास बात यह है कि नीलम रावत पहले से दो बेटियों की मां हैं। जिनमें दृष्टि चौधरी (7 वर्ष) और रियांशी चौधरी (ड़ेढ़ साल वर्ष) है। ऐसे में परिवार में नए सदस्य के आगमन से उत्सव जैसा माहौल बन गया है। वहीं, उप जिला प्रमुख चुने जाने के ठीक अगले दिन मां बनने की खबर ने इस घटनाक्रम को और भी खास बना दिया है।