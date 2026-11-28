पूजा शुरू करने से पहले अनंत अंबानी ने बल्लभकुल के पुरोहित सुरेशचंद रामजीलाल के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया। पुरोहित ने भी उन्हें प्रसादी दुपट्टा ओढ़ाया और ब्रजभूमि आने पर बधाई दी। मंदिर के सेवायतों की ओर से भी उन्हें प्रसाद भेंट किया गया। इसके बाद तिलकायत विशाल बाबा की मौजूदगी में मंदिर की प्राचीन परंपरा के अनुरूप 'कुनबाड़ा' का आयोजन हुआ और गिरिराजजी को विविध भोग अर्पित किए गए। अनंत ने गिरिराज शिला के सामने मत्था टेककर ब्रजभूमि की सुख-समृद्धि की कामना की। पूजन के बाद उन्होंने कुछ देर मंदिर परिसर में रुककर सेवायतों से यहां की व्यवस्था और परंपराओं के बारे में जानकारी भी ली।