Deeg Panchayat Samiti Pradhan Chunav Result : डीग जिले की 5 पंचायत समितियों में शुक्रवार 27 नवम्बर को प्रधान पद के लिए चुनाव हुआ। पंचायत समिति सदस्यों की ओर से प्रधान चुने गए। डीग जिले की बृजनगर पंचायत समिति में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है, फिर कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। जबकि डीग, कामां, कुम्हेर और पहाड़ी में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। ऐसे में इन चार पंचायत समितियों में प्रधान चुनाव के दौरान निर्दलीय सदस्य अहम भूमिका निभाया है। कहीं भाजपा के समर्थन से तो कहीं निर्दलियों के समर्थन से प्रधान चुना गया। जिले की पांच पंचायत समितियों में कुल 137 सदस्य निर्वाचित हुए हैं। इनमें निर्दलीय सदस्यों की संख्या 73 है, जबकि कांग्रेस के 40 और भाजपा के 21 सदस्य हैं। बसपा के तीन सदस्य भी चुनाव जीतकर आए हैं।