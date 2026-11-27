डीग पंचायत समिति के प्रधान : कमलेश, वती कुमारी, मंगतीराम। फोटो पत्रिका
Deeg Panchayat Samiti Pradhan Chunav Result : डीग जिले की 5 पंचायत समितियों में शुक्रवार 27 नवम्बर को प्रधान पद के लिए चुनाव हुआ। पंचायत समिति सदस्यों की ओर से प्रधान चुने गए। डीग जिले की बृजनगर पंचायत समिति में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है, फिर कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। जबकि डीग, कामां, कुम्हेर और पहाड़ी में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। ऐसे में इन चार पंचायत समितियों में प्रधान चुनाव के दौरान निर्दलीय सदस्य अहम भूमिका निभाया है। कहीं भाजपा के समर्थन से तो कहीं निर्दलियों के समर्थन से प्रधान चुना गया। जिले की पांच पंचायत समितियों में कुल 137 सदस्य निर्वाचित हुए हैं। इनमें निर्दलीय सदस्यों की संख्या 73 है, जबकि कांग्रेस के 40 और भाजपा के 21 सदस्य हैं। बसपा के तीन सदस्य भी चुनाव जीतकर आए हैं।
पंचायत समिति डीग के प्रधान पद पर शुक्रवार हुए चुनाव में भाजपा की कमलेश निर्विरोध डीग पंचायत समिति प्रधान निर्वाचित हुई। 27 सदस्यीय पंचायत समिति के वार्ड 22 से निर्दलीय सदस्य बनी बरोलीचौथ निवासी कमलेश ने भाजपा के टिकट पर प्रधान पद पर नामांकन दाखिल किया। नामांकन के अंतिम समय तक एक ही नामांकन के चलते कमलेश को निर्विरोध पंचायत समिति डीग का प्रधान निर्वाचित किया गया।
बृजनगर पंचायत समिति में वती कुमारी पत्नी रिंकू राना भाजपा से निर्विरोध प्रधान बनीं। बृजनगर की 29 सीटों में कांग्रेस ने 16, भाजपा ने 4 और अन्य सदस्यों ने 9 सीटें जीती हैं। यहां कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत हासिल है। बती कुमारी (पत्नी रिंकू) वार्ड संख्या 14 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीतकर प्रधान निर्वाचित हुई हैं। वे अर्जुन प्रधान की पुत्रवधू हैं। उनके ससुर अर्जुन प्रधान पूर्व में ब्रजनगर पंचायत समिति के प्रधान रह चुके हैं। बती कुमारी ने भाजपा के समर्थन से प्रधान पद हासिल किया।
कुम्हेर में मंगतीराम के सामने किसी अन्य प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया। नामांकन और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मंगतीराम का निर्विरोध निर्वाचन हो गया। कुम्हेर में 27 सीट हैं। जिसमें 6 भाजपा, एक कांग्रेस और 20 अन्य विजयी हुए थे। कुम्हेर पंचायत समिति के वार्ड संख्या 11 से निर्वाचित मंगतीराम ने प्रधान पद के लिए नामांकन दाखिल किया था। उनकी पुत्रवधू सज्जनबती वर्ष 2015 से 2020 तक ग्राम पंचायत आजऊ की सरपंच रह चुकी हैं। मंगतीराम के सामने भी किसी अन्य प्रत्याशी ने दावेदारी नहीं की और वे भाजपा से निर्विरोध प्रधान चुने गए।
|पंचायत समिति
|कुल सदस्य
|कांग्रेस
|भाजपा
|बसपा
|निर्दलीय
|बृजनगर
|29
|16
|4
|0
|9
|डीग
|27
|4
|7
|1
|15*
|कामां
|25
|6
|3
|2
|14
|कुम्हेर
|27
|1
|6
|-
|20*
|पहाड़ी
|29
|13
|1
|-
|15*
|कुल
|137
|40
|21
|3
|73
|क्र.
|पंचायत समिति
|निर्वाचित प्रधान
|पार्टी
|1
|ब्रजनगर
|वती कुमारी (निर्विरोध)
|निर्दलीय - भाजपा के समर्थन से
|2
|डीग
|कमलेश (निर्विरोध)
|निर्दलीय - भाजपा के समर्थन से
|3
|कामां
|-
|-
|4
|कुम्हेर
|मंगतीराम (निर्विरोध)
|भाजपा
|5
|पहाड़ी
|-
|-
बड़ी खबरेंView All
भरतपुर
राजस्थान न्यूज़
राजस्थान पंचायत चुनाव 2026