Jaipur UP Zila Pramukh : जयपुर जिला प्रमुख के बाद अब उप जिला प्रमुख के चुनाव में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। कोई रणनीति काम नहीं आई। आज जयपुर उप जिला प्रमुख के चुनाव में कांग्रेस के सुनील कुमार कुमावत ने भाजपा के सीताराम शर्मा को 28 वोटों के अंतर से हरा दिया। 57 सीटों वाली जिला परिषद में 42 सदस्य एक ही दल के हों, तो नतीजों तो पहले से ही पता रहता है। गुरुवार को जयपुर में कांग्रेस ने लगातार दूसरे दिन 28 वोटों के अंतर से जीत दर्ज कर जिला प्रमुख के बाद उप जिला प्रमुख पद भी अपने नाम कर लिया। इस तरह प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बावजूद जयपुर की ग्रामीण सत्ता पूरी तरह से कांग्रेस के हाथ में आ गई।