जयपुर। राजस्थान में फर्जी मेडिकल डिग्रियों के सहारे डॉक्टर बनने और बड़े अस्पतालों में मरीजों का इलाज करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) ने ऐसे अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो लाखों रुपए लेकर लोगों को MBBS, MD और अन्य मेडिकल कोर्स की फर्जी डिग्रियां उपलब्ध करवाता था। इस गिरोह की मदद से करौली निवासी रामकिशोर महावर महज 11वीं पास होने के बावजूद डॉक्टर बन गया। वह दिल्ली के नामी अस्पतालों में जूनियर रेजिडेंट के रूप में काम करने के साथ अलग-अलग अस्पतालों में ऑन-कॉल सोनोग्राफी भी करता रहा। एसओजी ने फर्जी डॉक्टर सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।