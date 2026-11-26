AI generated image of Keyless Car Theft Warning Scene.
आजकल लग्जरी और सुविधा की चाहत में लोग कीलैस एंट्री और पुश स्टार्ट-स्टॉप सिस्टम वाली कारें खरीद रहे हैं। लेकिन राजस्थान पुलिस ने एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है कि ये स्मार्ट कारें चोरों के लिए आसान निशाना बन गई हैं। चोर अब पारंपरिक तरीके से चाबी चुराने की जहमत नहीं उठाते, बल्कि ‘रिले अटैक’ नाम की हाई-टेक तकनीक का इस्तेमाल करके घर के अंदर रखी चाबी के सिग्नल को बाहर से ही कैप्चर कर लेते हैं और कुछ ही सेकंड में गाड़ी उड़ा ले जाते हैं।
राजस्थान पुलिस के आधिकारिक हैंडल से जारी इस सलाह में साफ कहा गया है कि थोड़ी सी लापरवाही से लाखों रुपए की कार को पलभर में गायब हो सकती है। आधुनिक कारों में लगे कीलैस सिस्टम की सुविधा को ही चोर हथियार बना रहे हैं।
रिले अटैक में चोर दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। एक व्यक्ति घर के दरवाजे या खिड़की के पास खड़ा होकर अंदर रखी कार की चाबी का रेडियो सिग्नल कैप्चर करता है। दूसरा व्यक्ति उस सिग्नल को गाड़ी के पास पहुंचा देता है। कार को लगता है कि असली चाबी पास में है, इसलिए वह अनलॉक हो जाती है और स्टार्ट भी हो जाती है। इस पूरे प्रक्रिया में मालिक को कुछ पता तक नहीं चलता। यह तरीका खासकर रात के समय या जब मालिक घर के अंदर हो, तब ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है।
राजस्थान पुलिस ने कुछ सरल लेकिन बहुत प्रभावी तरीके सुझाए हैं। सबसे पहले चाबी के रेडियो सिग्नल को ब्लॉक करने के लिए ‘फैराडे पाउच’ या किसी बंद मेटल बॉक्स का इस्तेमाल करें। अगर पाउच उपलब्ध नहीं है तो चाबी को एल्युमिनियम फॉयल में कसकर लपेटकर रखें। इससे सिग्नल बाहर नहीं जा पाता। दूसरा, घर के मुख्य दरवाजे या खिड़की के पास कभी भी कार की चाबी न रखें। चाबी को घर के अंदर गहराई में सुरक्षित जगह पर रखें। तीसरा, अपनी गाड़ी की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए हिडन जीपीएस ट्रैकर जरूर लगवाएं। इससे चोरी होने पर भी गाड़ी का पता लगाया जा सकता है।
पुलिस का कहना है कि स्मार्ट बनिए, सुरक्षित रहिए। थोड़ी सी तकनीकी सावधानी आपकी कार को पूरी तरह सुरक्षित रख सकती है। कई लोग सुविधा के चक्कर में चाबी को आसानी से पहुंच वाली जगह पर रख देते हैं, जो चोरों के लिए सुनहरा मौका बन जाता है। फैराडे पाउच बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं और इनकी कीमत भी ज्यादा नहीं होती। एल्युमिनियम फॉयल तो घर में ही मिल जाता है। इन छोटे उपायों से बड़े नुकसान से बचा जा सकता है।
अगर किसी भी कारण से गाड़ी चोरी हो जाती है तो तुरंत 112 नंबर पर कॉल करें। इससे पुलिस समय पर कार्रवाई शुरू कर सकती है और गाड़ी बरामद होने की संभावना बढ़ जाती है। राजस्थान पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस सलाह को गंभीरता से लें और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। कीलैस एंट्री वाली कारों की बढ़ती संख्या के साथ इस तरह के अपराध भी बढ़ रहे हैं, इसलिए सतर्कता बहुत जरूरी है। राजस्थान पुलिस का यह संदेश सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि सुरक्षा का व्यावहारिक मार्गदर्शन है। नागरिक अगर इन सरल उपायों को अपनाएं तो रिले अटैक जैसी आधुनिक चोरी की घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है। लग्जरी सुविधा का मजा तो लें, लेकिन सुरक्षा को कभी नजरअंदाज न करें।
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जयपुर
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