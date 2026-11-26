अगर किसी भी कारण से गाड़ी चोरी हो जाती है तो तुरंत 112 नंबर पर कॉल करें। इससे पुलिस समय पर कार्रवाई शुरू कर सकती है और गाड़ी बरामद होने की संभावना बढ़ जाती है। राजस्थान पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस सलाह को गंभीरता से लें और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। कीलैस एंट्री वाली कारों की बढ़ती संख्या के साथ इस तरह के अपराध भी बढ़ रहे हैं, इसलिए सतर्कता बहुत जरूरी है। राजस्थान पुलिस का यह संदेश सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि सुरक्षा का व्यावहारिक मार्गदर्शन है। नागरिक अगर इन सरल उपायों को अपनाएं तो रिले अटैक जैसी आधुनिक चोरी की घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है। लग्जरी सुविधा का मजा तो लें, लेकिन सुरक्षा को कभी नजरअंदाज न करें।