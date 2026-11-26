Rajasthan University Rajasthan College Fresher Party Controversy: जयपुर: राजस्थान विश्वविद्यालय के राजस्थान कॉलेज में बुधवार को फ्रेशर पार्टी के आयोजन की मांग को लेकर छात्रों और कॉलेज प्रशासन के बीच विवाद हो गया। प्रिंसिपल से मिलने पहुंचे छात्रों ने काफी देर तक इंतजार करने के बाद हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान कॉलेज के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष लक्ष्यराज सिंह चुंडावत ने प्रिंसिपल की कुर्सी हटा दी। विवाद बढ़ने पर कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को बुलाया। मामले में पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष सहित अन्य छात्रों के खिलाफ गांधीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।