सूत्रों के अनुसार समीक्षा में टिकट वितरण, असंतुष्ट कार्यकर्ताओं को मनाने में देरी और स्थानीय स्तर पर संगठन की कमजोर पकड़ पर भी चर्चा हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में संगठन की सक्रियता और कार्यकर्ताओं के साथ नेतृत्व के संवाद की स्थिति भी समीक्षा के केंद्र में रही। समीकरणों और स्थानीय राजनीति के बिन्दू भी आए। चुनाव के दौरान भितरघात, स्थानीय स्तर पर तालमेल की कमी और बूथ स्तर तक संगठन की सक्रियता का भी आकलन किया जा रहा है। बैठक के बाद प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने बताया कि सभी मुद्दों पर समीक्षा हुई।