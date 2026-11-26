झालावाड़ में 21 वर्षीय वर्षा झाला ने कांग्रेस की कुसुमलता मीणा को एक वोट से शिकस्त देकर जिला प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया। बीजेपी की वर्षा को 17 और कुसुमलता को 16 वोट मिले। वर्षा झाला का परिवार लंबे समय से राजनीति से जुड़ा रहा है। उनके पिता प्रतापसिंह झाला रायपुर मंडल अध्यक्ष है। वे पूर्व में रायपुर के सरपंच की जिम्मेदारी भी निभा चुके है। राजनीतिक माहौल में पली-बढ़ीं वर्षा फिलहाल जयपुर में रहकर राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) परीक्षा की तैयारी कर रही है। युवा और उच्चा शिक्षित वर्षा के जिला प्रमुख बनने से जिले की राजनीति में नई पीढ़ी का नेतृत्व सामने आया है। अब उनके सामने राजनीतिक विरासत के साथ जिले के विकास की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की चुनौती भी होगी।