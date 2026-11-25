Banswara Zila Pramukh : बांसवाड़ा जिला प्रमुख चुनाव में खेला हुआ। बांसवाड़ा में बीएपी ने अपना जिला प्रमुख बनाया। बीएपी की रीना रावत बांसवाड़ा की जिला प्रमुख चुनी गईं। कांग्रेस से विकास बामनिया ने अपना नामांकन भरा। इधर बीएपी की तरफ से रीना रावत ने अपना नामांकन भरा। रिजल्ट आने के बाद बांसवाड़ा जिला परिषद में BAP प्रत्याशी रीना रावत जिला प्रमुख बनी हैं। जिला प्रमुख पद के लिए भाजपा और बीएपी पार्टी के बीच गठबंधन हुआ है। कांग्रेस यहां एक वोट के अंतर से हार गई। 43 सदस्यी जिला परिषद में कांग्रेस की 21, बीएपी की 17 और भाजपा की 5 सीटें आई थी, लेकिन भाजपा और बीएपी का गठबंधन होने से रीना रावत के पक्ष में कुल 22 वोट मिले। जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार विकास बामणिया को सिर्फ 21 वोट ही मिल सके। भाजपा ने इस पद के लिए नामांकन नहीं किया है।