क्र.सं. जिला परिषद जीतने वाले प्रत्याशी और पार्टी

1 अजमेर पूजा भंसाली- भाजपा

2 अलवर अनिता मीना- कांग्रेस

3 बालोतरा सुशीला - भाजपा

4 बांसवाड़ा रीना- भारत आदिवासी पार्टी

5 बाड़मेर गफूर अहमद- कांग्रेस

6 ब्यावर ममता गुर्जर - कांग्रेस

7 भरतपुर रानू वाला- कांग्रेस

8 भीलवाड़ा कैलाश चन्द्र मीना- कांग्रेस

9 बीकानेर निकिता कर्वासरा- कांग्रेस

10 बूंदी हंसा गुर्जर- कांग्रेस

11 चित्तौड़गढ़ रतनी देवी- कांग्रेस

12 चूरू कनिका सिंह- भाजपा

13 दौसा बीना- कांग्रेस (निर्विरोध)

14 डीडवाना-कुचामन बुधाराम गरवा - भाजपा (लॉटरी से फैसला)

15 डीग रेनू सिंह- भाजपा

16 धौलपुर अनीशा सिंह- कांग्रेस

17 डूंगरपुर अनुतोष रोत- भारत आदिवासी पार्टी (लॉटरी से फैसला)

18 हनुमानगढ़ रेणु- कांग्रेस

19 जयपुर यशवीर शूरा- कांग्रेस

20 जैसलमेर संतोष कुमारी- कांग्रेस (निर्विरोध)

21 जालोर आसुराम- कांग्रेस

22 झालावाड़ वर्षा झाला- भाजपा

23 झुंझुनूं कोमल भंवरिया- कांग्रेस

24 जोधपुर प्रमिला चौधरी- कांग्रेस

25 खैरथल-तिजारा इन्द्रजीत यादव- भाजपा

26 कोटपूतली-बहरोड़ राम निवास- कांग्रेस

27 नागौर पांचाराम- आरएलपी

28 पाली सीता- भाजपा

29 फलोदी यशवंत कंवर- कांग्रेस

30 प्रतापगढ़ हकरी कुमारी- भाजपा

31 राजसमंद सुन्दर- कांग्रेस

32 सवाई माधोपुर आशा देवी- कांग्रेस (निर्विरोध)

33 सलूंबर पुष्पा कुमारी मीणा- कांग्रेस

34 सीकर सुनीता गठाला- कांग्रेस

35 सिरोही गुमान सिंह- कांग्रेस

36 टोंक अलका बैरवा- कांग्रेस