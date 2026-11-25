फलोदी जिला प्रमुख यशवंत कंवर और ब्यावर जिला प्रमुख ममता गुर्जर
जयपुर। राजस्थान में जिला प्रमुख चुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं। प्रदेश के 41 में से 37 जिला परिषदों में जिला प्रमुख की कुर्सी पर कब्जे को तस्वीर साफ हो गई है। चुनाव परिणाम में कांग्रेस ने सबसे अधिक 24 जिला प्रमुख सीटों पर जीत दर्ज कर अपना दबदबा कायम किया, जबकि बीजेपी 10 सीटों पर कब्जा जमाने में सफल रही। वहीं बीएपी ने दो (बांसवाड़ और डूंगरपुर) जिलों में जिला प्रमुख चुनाव जीता।
हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) ने नागौर जिला प्रमुख पद पर जीत हासिल कर अपनी राजनीतिक ताकत दिखाई। चूरू जिला प्रमुख चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ। यहां बहुमत के बावजूद कांग्रेस जिला प्रमुख नहीं बना पाई। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ की बहू कनिका सिंह जिला प्रमुख बन गईं।
बीकानेर जिला प्रमुख चुनाव में निकिता डूडी ने बाजी मारी, जबकि ब्यावर में बहुमत के बाद भी भाजपा प्रत्याशी निर्मला देवी 1 वोट से हार गईं। ब्यावर में कांग्रेस की ममता गुर्जर ने जिला प्रमुख चुनाव जीता। जैसलमेर, सवाई माधोपुर और दौसा तीनों जिलों में कांग्रेस के निर्विरोध जिला प्रमुख बने। बीना बैरवा दौसा जिला प्रमुख, संतोष कुमारी जैसलमेर जिला प्रमुख और आशा बैरवा सवाई माधोपुर जिला प्रमुख बनीं।
राजस्थान जिला प्रमुख चुनाव में हर किसी की नजर राजस्थान के 8 नए जिलों के परिणामों पर भी थी। इन 8 जिलों में बराबर की टक्कर रही। 4 जिलों बालोतरा, डीग, डीडवाना-कुचामन और खैरथल-तिजारा में भाजपा ने जीत दर्ज की। वहीं फलोदी, कोटपूतली-बहरोड़, सलूंबर और ब्यावर में कांग्रेस के जिला प्रमुख बने।
राजस्थान में जिला प्रमुख की कुल 41 सीटें हैं। फिलहाल 37 जिलों में ही जिला प्रमुख के चुनाव हो रहे हैं। शेष 4 करौली, कोटा, बारां और श्रीगंगानगर जिले में चुनाव परिणाम 17 दिसंबर को आएगा। इन 4 जिलों में मतगणना टालने जाने की मुख्य वजह मौजूदा जिला परिषदों और पंचायत समितियों का कार्यकाल दिसंबर 2026 में पूरा होना है।
भाजपा प्रत्याशी सुशीला ने बालोतरा जिला प्रमुख चुनाव में जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के फुलाराम भील को एक वोट से हराकर जिला प्रमुख पद पर कब्जा जमाया। बालोतरा जिला परिषद की कुल 31 सीटों में से भाजपा और कांग्रेस ने 12-12 सीटें जीतीं, जबकि आरएलपी के खाते में 7 सीटें आईं।
राजस्थान के नए ब्यावर जिले की पहली जिला प्रमुख कांग्रेस की ममता गुर्जर बनीं। ब्यावर जिला परिषद के 27 वार्ड में से ममता को कुल 14 मत मिले। भाजपा की निर्मला गुर्जर को 13 मत मिले। ब्यावर जिला परिषद चुनाव में कुल 27 सीटों में से भाजपा ने 14, कांग्रेस ने 13 सीटों पर जीर्त की थी।
डीग में बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस जिला प्रमुख की कुर्सी नहीं बचा सकी। जिला प्रमुख पद पर भाजपा की रेनू सिंह निर्वाचित हुईं। क्रॉस वोटिंग के बाद भाजपा प्रत्याशी रेनू सिंह को 22 वोट मिले। जिला परिषद में भाजपा के 10 सदस्यों के साथ रेनू सिंह 22 वोट मिले। जिनमें 4 निर्दलीय और एक बसपा के साथ क्रॉस वोटिंग में 7 वोट कांग्रेस के मिले।
डीडवाना-कुचामन जिला प्रमुख चुनाव में रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। भाजपा के बुधाराम गरवा और कांग्रेस की पूनम गोयल को 14-14 मत मिले, जबकि आरएलपी के शिवपाल को 7 वोट मिले। बराबरी के बाद लॉटरी से फैसला हुआ, जिसमें भाजपा के बुधाराम गरवा ने जीत दर्ज की और जिला प्रमुख चुने गए। डीडवाना-कुचामन जिला परिषद के कुल 35 वार्ड में से कांग्रेस ने 14, भाजपा ने 12 और RLP ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी।
कोटपूतली-बहरोड़ जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास यादव ने जीत दर्ज की। रामनिवास यादव को 20 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी बलवान सिंह यादव को 7 वोट मिले। रामनिवास यादव ने 13 वोटों से जीत हासिल की। कोटपूतली-बहरोड़ जिला में कांग्रेस के 20, भाजपा के 6 और एक निर्दलीय सदस्य है।
भाजपा के इंद्रजीत यादव खैरथल-तिजारा के पहले जिला प्रमुख बने। कांग्रेस की अमिता चौधरी दूसरे स्थान पर रहीं। खैरथल-तिजारा जिला प्रमुख चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को मिले 13 वोट और कांग्रेस प्रत्याशी को 11 मत मिले। एक सदस्य ने मतदान नहीं किया। खैरथल-तिजारा परिषद के कुल 25 वार्ड में से भाजपा और कांग्रेस ने 10-10 सीटें जीतीं, जबकि बसपा के खाते में 2 सीटें आईं। 5 निर्दलीय जीते।
फलोदी जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस की यशवंत कंवर ने जीत दर्ज की है। यशवंत कंवर को 21 मत मिले। उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सरिता भादू को शिकस्त दी। यशवंत कंवर एमबीए तक पढ़ी हैं। फलोदी जिला परिषद चुनाव में कुल 23 वार्ड में से 21 वार्ड में जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। भाजपा के खाते में दो सीटें मिली।
सलूंबर की पहली जिला प्रमुख पुष्पा देवी होंगी। सलूंबर जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस की पुष्पा देवी ने भाजपा उम्मीदवार लीला देवी मीणा को हराकर जीत दर्ज की। सलूंबर जिला परिषद में भाजपा के 9, कांग्रेस के 8 और BAP के 4 सदस्य हैं।
|क्र.सं.
|जिला परिषद
|जीतने वाले प्रत्याशी और पार्टी
|1
|अजमेर
|पूजा भंसाली- भाजपा
|2
|अलवर
|अनिता मीना- कांग्रेस
|3
|बालोतरा
|सुशीला - भाजपा
|4
|बांसवाड़ा
|रीना- भारत आदिवासी पार्टी
|5
|बाड़मेर
|गफूर अहमद- कांग्रेस
|6
|ब्यावर
|ममता गुर्जर - कांग्रेस
|7
|भरतपुर
|रानू वाला- कांग्रेस
|8
|भीलवाड़ा
|कैलाश चन्द्र मीना- कांग्रेस
|9
|बीकानेर
|निकिता कर्वासरा- कांग्रेस
|10
|बूंदी
|हंसा गुर्जर- कांग्रेस
|11
|चित्तौड़गढ़
|रतनी देवी- कांग्रेस
|12
|चूरू
|कनिका सिंह- भाजपा
|13
|दौसा
|बीना- कांग्रेस (निर्विरोध)
|14
|डीडवाना-कुचामन
|बुधाराम गरवा - भाजपा (लॉटरी से फैसला)
|15
|डीग
|रेनू सिंह- भाजपा
|16
|धौलपुर
|अनीशा सिंह- कांग्रेस
|17
|डूंगरपुर
|अनुतोष रोत- भारत आदिवासी पार्टी (लॉटरी से फैसला)
|18
|हनुमानगढ़
|रेणु- कांग्रेस
|19
|जयपुर
|यशवीर शूरा- कांग्रेस
|20
|जैसलमेर
|संतोष कुमारी- कांग्रेस (निर्विरोध)
|21
|जालोर
|आसुराम- कांग्रेस
|22
|झालावाड़
|वर्षा झाला- भाजपा
|23
|झुंझुनूं
|कोमल भंवरिया- कांग्रेस
|24
|जोधपुर
|प्रमिला चौधरी- कांग्रेस
|25
|खैरथल-तिजारा
|इन्द्रजीत यादव- भाजपा
|26
|कोटपूतली-बहरोड़
|राम निवास- कांग्रेस
|27
|नागौर
|पांचाराम- आरएलपी
|28
|पाली
|सीता- भाजपा
|29
|फलोदी
|यशवंत कंवर- कांग्रेस
|30
|प्रतापगढ़
|हकरी कुमारी- भाजपा
|31
|राजसमंद
|सुन्दर- कांग्रेस
|32
|सवाई माधोपुर
|आशा देवी- कांग्रेस (निर्विरोध)
|33
|सलूंबर
|पुष्पा कुमारी मीणा- कांग्रेस
|34
|सीकर
|सुनीता गठाला- कांग्रेस
|35
|सिरोही
|गुमान सिंह- कांग्रेस
|36
|टोंक
|अलका बैरवा- कांग्रेस
|37
|उदयपुर
|हिम्मत सिंह झाला- भाजपा
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