जयपुर। जयपुर जिला परिषद में कांग्रेस ने जिला प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया है। कांग्रेस प्रत्याशी यशवीर सूरा जिला प्रमुख निर्वाचित हुए हैं। बुधवार को हुए चुनाव में सूरा को पूरे 42 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी राजेश गुर्जर को 14 वोट ही मिल सके। इस तरह सूरा ने 28 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। खास बात यह रही कि भाजपा को अपने सदस्यों की संख्या से एक वोट ज्यादा मिला, जबकि आरएलपी का एक सदस्य मतदान करने नहीं पहुंचा।