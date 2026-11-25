सीकर। राजस्थान के सीकर जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस ने तमाम सियासी उठापटक और क्रॉस वोटिंग के बीच बड़ी जीत दर्ज की है। कांग्रेस की सुनीता गठाला जिला प्रमुख निर्वाचित हुई हैं। उन्होंने भाजपा की प्रत्याशी सुनीता रणवां को 17 वोटों से शिकस्त दी। मतदान के बाद हुई मतगणना में सुनीता गठाला को कुल 49 में से 33 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी सुनीता रणवां के खाते में 16 वोट आए। चुनाव परिणाम ने कांग्रेस को बड़ी राहत दी है, वहीं भाजपा ने भी अपने निर्धारित संख्या बल से ज्यादा वोट हासिल कर राजनीतिक समीकरणों को चर्चा में ला दिया है।