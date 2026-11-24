बलारां पंचायत समिति में कांग्रेस मुस्लिम या जाट समाज से प्रधान का चेहरा आगे कर सकती है। मुस्लिम समाज से वार्ड 3 की रुबिया बानो का नाम चर्चा में है। वहीं, जाट समाज से वार्ड 7 की सुभिता देवी फगेड़िया और वार्ड 15 की सुमन चौधरी संभावित दावेदार हैं। सुभिता देवी ने भाजपा नेता भागीरथ गोदारा की पत्नी निर्मला देवी को हराया है। वहीं, सुमन चौधरी ने भूपसिंह पूनिया की पत्नी भारती को शिकस्त दी है। सुमन कांग्रेस नेता और सहकारी समिति अध्यक्ष सुभाष पूनिया की भाभी हैं। दोनों की जीत और राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखते हुए उनके नामों पर चर्चा हो सकती है। दूसरी ओर, भाजपा ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेल सकती है। वार्ड 13 की रंजना शर्मा और वार्ड 4 की गुलाब देवी संभावित दावेदारों में शामिल हैं।