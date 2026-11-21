Sikar Results : सीकर. पंचायतीराज चुनाव में कई सीट हॉट सीट होने की वजह से काफी चर्चा में रही। इनके परिणाम पर भी सबसे ज्यादा निगाहें रहीं। जिला परिषद के वार्ड तीन की प्रत्याशी बबली झुरिया तीसरे स्थान पर रही। झुरिया ने 5783 वोट हासिल किए। सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहने की वजह से उनके परिणाम पर सभी की निगाहें रही। सीकर जिला परिषद वार्ड नंबर 3 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रजनी कुमारी ने जीत दर्ज की। RLP प्रत्याशी बबिता झूरिया को हार का सामना करना पड़ा। भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज बाटड़ की पत्नी गणपति बाटड़ भी चुनाव नहीं जीत पाईं।