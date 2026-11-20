सीकर। गांवों की सरकार के चुनाव का फैसला शुक्रवार को होगा। जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य चुनाव की मतगणना राजकीय कन्या महाविद्यालय में सुबह आठ बजे से शुरु हो गई है। यहां जिला परिषद के 49 व पंचायत समिति के 304 सदस्यों के लिए मतगणना होनी है। मतगणना के बाद साफ होगा कि सत्ता की चाबी किसको मिलती है। परिणाम को लेकर भाजपा व कांग्रेस सहित अन्य दलों के अपने-अपने दावे है।