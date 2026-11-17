इतना ही नहीं शिक्षा विभाग से मिली 66 लाख रुपए की जमा पूंजी भी गोशाला के विस्तार और सुविधाओं पर खर्च कर दी। अब प्रतिमाह मिलने वाली करीब 60 हजार रुपए की पेंशन भी गोसेवा में लगा रहे हैं। 57 वर्षीय सांवरमल स्वामी ने 1 नवंबर 2024 को वीआरएस लिया था। वे पिछले चार साल से गोसेवा से जुड़े हैं और बीते दो साल से दिन-रात गोशाला में ही रहकर सेवा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके पिता सीताराम स्वामी और माता माली देवी किसान थे। घर पर दो गायें रखी जाती थी और माता-पिता उनकी सेवा करते थे। उन्हीं से मिली प्रेरणा और संस्कारों ने उन्हें गोसेवा के लिए प्रेरित किया।