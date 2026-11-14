Khatu Shyam Birthday: 20 नवंबर को बाबा श्याम का जन्मदिन, दुल्हन सी सजेगी खाटू नगरी; होंगे ये खास इंतजाम

Khatu Shyam Birthday 2026: खाटूश्यामजी: सुगंधित फूलों से महकता दरबार, लखदातार के जयकारों से गूंजते दर्शन मार्ग और आराध्य के जन्मोत्सव में शामिल होने की उमंग लिए लाखों श्रद्धालु…। बाबा श्याम के पाटोत्सव (जन्मोत्सव) पर 20 नवंबर को श्याम नगरी श्रद्धा और भक्ति के रंग में रंगेगी। इस उत्सव में आने वाले श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन और सुविधाओं के लिए श्री श्याम मंदिर कमेटी पुलिस व प्रशासन के समन्वय से तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी है।