Khatu Shyam Birthday: 20 नवंबर को बाबा श्याम का जन्मदिन, दुल्हन सी सजेगी खाटू नगरी; होंगे ये खास इंतजाम

20 नवंबर को बाबा श्याम का जन्मदिन (पत्रिका फोटो)
Khatu Shyam Birthday 2026: खाटूश्यामजी: सुगंधित फूलों से महकता दरबार, लखदातार के जयकारों से गूंजते दर्शन मार्ग और आराध्य के जन्मोत्सव में शामिल होने की उमंग लिए लाखों श्रद्धालु…। बाबा श्याम के पाटोत्सव (जन्मोत्सव) पर 20 नवंबर को श्याम नगरी श्रद्धा और भक्ति के रंग में रंगेगी। इस उत्सव में आने वाले श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन और सुविधाओं के लिए श्री श्याम मंदिर कमेटी पुलिस व प्रशासन के समन्वय से तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी है।
श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि संपूर्ण मेले की व्यवस्थाओं की तैयारियां कमेटी की ओर से की जा रही हैं। दर्शन व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और मेला डायवर्जन के अनुरूप लखदातार ग्राउंड, चारण ग्राउंड, 52 बीघा और सांवलपुरा पार्किंग में बैरिकेडिंग और टिन शेड की व्यवस्था की जा रही है। वाहनों को निर्धारित पार्किंग तक पहुंचाने के लिए संकेतक बोर्ड भी लगाए जा रहे हैं।
कमेटी मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि मंदिर परिसर, मेला क्षेत्र, पार्किंग और मुख्य दर्शन मार्गों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था रहेगी। स्थायी व अस्थायी विद्युत कनेक्शन लिए गए हैं। बिजली कटौती के दौरान निर्बाध रोशनी के लिए 500 किलोवाट के दो तथा 125 किलोवाट का एक जनरेटर लगाया जाएगा। लखदातार ग्राउंड में 320 किलोवाट और 40 फीट मार्ग पर 45 व 42 किलोवाट के जनरेटर लगाए जाएंगे।
श्रद्धालुओं के लिए 15 लाख पानी के पाउच और 10 पानी के टैंकरों की व्यवस्था की गई है। सांवलपुरा व 52 बीघा पार्किंग में स्थायी सुलभ कॉम्प्लेक्स और बोरिंग से पर्याप्त पानी उपलब्ध रहेगा। सभी प्रमुख मार्गों पर ध्वनि प्रसारण की व्यवस्था भी रहेगी।
कमेटी व्यवस्थापक संतोष शर्मा ने बताया कि पूरे मेला क्षेत्र में 280 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। व्यवस्था संभालने के लिए 2200 निजी सुरक्षा गार्ड और होमगार्ड तैनात किए जाएंगे। तोरण गेट, अस्पताल चौराहा, मंदिर निकासी मार्ग और अलोदा तिराहे पर खोया-पाया केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
यातायात प्रबंधन के लिए पांच छोटी और एक बड़ी क्रेन की व्यवस्था रहेगी। अग्नि सुरक्षा के लिए चार दमकल वाहन मंगवाए गए हैं। चिकित्सा विभाग के सहयोग से अलग-अलग स्थानों पर पांच चिकित्सा शिविर लगाए जाएंगे, जहां नि:शुल्क दवाइयां उपलब्ध रहेंगी। आपात स्थिति के लिए पांच एंबुलेंस की व्यवस्था की गई है।
जन्मोत्सव पर देश-दुनिया से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। भक्त मावे का केक अर्पित कर भजनों से बाबा को रिझाएंगे। श्याम नगरी दुल्हन की तरह सजेगी। विशेष रूप से बाबा के दरबार को देवी-देवताओं की झांकियों, गुब्बारों और सुगंधित रंग-बिरंगे फूलों से सजाया जाएगा। आराध्य के जन्मोत्सव का उल्लास और भक्तों की सेवा का संकल्प इस आयोजन में साथ-साथ नजर आएगा।
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सीकर
राजस्थान न्यूज़