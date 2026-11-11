सीकर: सड़क हादसे में बुझ गए 2 घरों के चिराग, MBBS इंटर्नशिप कर रहा था विकास, 2 साल पहले हुई थी जितेंद्र की शादी

दोनों ही युवक अपने परिवारों के इकलौते बेटे थे। जितेंद्र और विकास दोनों सहपाठी थे और करीबी दोस्त थे। दोनों दीपावली पर मिले थे। विकास अपने दोस्त जितेंद्र को छोड़ने के लिए लोसल से बोसाणा आ रहा था। इसी दौरान हादसा हो गया। मृतक जितेंद्र की दो साल पहले शादी हुई थी और उसकी दो छोटी बहनें हैं। जितेंद्र ने एक दिन पहले ही पत्नी और परिवार के साथ लक्ष्मीजी का पूजन किया था। जितेंद्र की मौत से माता-पिता के बुढ़ापे का सहारा छिन गया, वहीं पत्नी का भी रो-रोकर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर थाने ले गई। लोसल थाना पुलिस ने मंगलवार सुबह आवश्यक कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किए।