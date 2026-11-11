11 नवंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सीकर

सीकर: सड़क हादसे में बुझ गए 2 घरों के चिराग, MBBS इंटर्नशिप कर रहा था विकास, 2 साल पहले हुई थी जितेंद्र की शादी

सीकर में दीपावली की रात दो अलग-अलग सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई। धोद में डंपर की टक्कर से दो दोस्त जितेंद्र और विकास की जान गई। रींगस में बस की टक्कर से महिला की मौत हो गई।
3 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

सीकर

image

Arvind Rao

Updated: 11 Nov 2026, 6:50 PM IST

sikar road accident

विकास नेतड़ और जितेंद्र सेवदा (पत्रिका फाइल फोटो)

Sikar Road Accident: धोद (सीकर): लोसल थाना क्षेत्र के बोसाणा में परिवार दीपावली की खुशियां मना रहे थे, लेकिन सोमवार रात बोसाणा के पास हुए सड़क हादसे ने दो परिवारों की दुनिया उजाड़ दी। डंपर और लग्जरी कार की आमने-सामने हुई टक्कर में दो घरों के इकलौते चिराग बुझ गए। घटना की जानकारी मिलते ही बोसाणा और नेतड़ की ढाणी में शोक की लहर फैल गई। जिन गांवों में त्योहार की खुशियां मनाई जा रही थीं, वहां अपनों की आखिरी विदाई का दर्द और सन्नाटा पसरा हुआ था। माता-पिता और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। मंगलवार को दोनों युवकों का अंतिम संस्कार किया गया।

लोसल थाना पुलिस के अनुसार, सोमवार रात करीब 11:20 बजे जितेंद्र सेवदा (24) निवासी बोसाणा और विकास नेतड़ (27) निवासी नेतड़ की ढाणी कार में सवार होकर लोसल की तरफ से बोसाणा आ रहे थे। लोसल और बोसाणा के बीच चेजारा मोड़ पर डंपर चालक ने लग्जरी कार को टक्कर मार दी। कार के परखच्चे उड़ गए। दोनों दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों और स्थानीय लोगों ने कार सवार दोनों युवकों को मुश्किल से बाहर निकालकर लोसल सीएचसी पहुंचाया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें श्री कल्याण हॉस्पिटल, सीकर रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

दोनों सहपाठी और करीबी दोस्त थे

दोनों ही युवक अपने परिवारों के इकलौते बेटे थे। जितेंद्र और विकास दोनों सहपाठी थे और करीबी दोस्त थे। दोनों दीपावली पर मिले थे। विकास अपने दोस्त जितेंद्र को छोड़ने के लिए लोसल से बोसाणा आ रहा था। इसी दौरान हादसा हो गया। मृतक जितेंद्र की दो साल पहले शादी हुई थी और उसकी दो छोटी बहनें हैं। जितेंद्र ने एक दिन पहले ही पत्नी और परिवार के साथ लक्ष्मीजी का पूजन किया था। जितेंद्र की मौत से माता-पिता के बुढ़ापे का सहारा छिन गया, वहीं पत्नी का भी रो-रोकर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर थाने ले गई। लोसल थाना पुलिस ने मंगलवार सुबह आवश्यक कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किए।

टोंक न्यूज: दिवाली की रात लक्ष्मी पूजन के बाद महिला प्रेमी संग फरार, पति बोला- नकदी और जेवर भी ले गई

ये भी पढ़ें
woman accused of fleeing with lover after diwali puja

एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर इंटर्नशिप कर रहा था विकास

हादसे में जान गंवाने वाले विकास नेता ने विदेश से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की थी। वह भारत में इंटर्नशिप कर रहा था। परिवार ने बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए कई सपने संजोए थे। उम्मीद थी कि पढ़ाई पूरी कर विकास परिवार का नाम रोशन करेगा, लेकिन एक हादसे ने परिवार की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। विकास की एक छोटी बहन है।

सीकर: लोक परिवहन बस की टक्कर से भाभी की मौत, देवर घायल

रींगस में राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर सरगोठ के पास तेज रफ्तार लोक परिवहन बस ने पीछे से मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर पीछे बैठी 30 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चालक घायल हो गया। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया।

जानकारी के अनुसार, ढाल्यावास निवासी देवर-भाभी दीपावली मनाने के बाद बाइक से जयपुर जा रहे थे। इसी दौरान सरगोठ के पास पीछे से आई बस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में कविता देवी (30) पत्नी लिलेश योगी की मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा प्रमोद योगी घायल हो गया।

सूचना पर पहुंची 108 एंबुलेंस से घायल प्रमोद को रींगस के राजकीय उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया। मृतका का शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। फरार बस चालक की तलाश की जा रही है।

जयपुर में 3 बच्चों के पिता मौलाना पर 18 साल की छात्रा का ब्रेनवॉश कर निकाह करने का आरोप, कोर्ट में परिजनों ने पीटा

ये भी पढ़ें
jaipur court maulana beaten
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.