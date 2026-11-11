टोंक न्यूज: दिवाली की रात लक्ष्मी पूजन के बाद महिला प्रेमी संग फरार, पति बोला- नकदी और जेवर भी ले गई

दिवाली की रात लक्ष्मी पूजन के बाद महिला प्रेमी संग फरार (फोटो-एआई)
Tonk Missing Woman: टोंक जिले में दिवाली की रात एक महिला के लापता होने का मामला सामने आया है। नासिरदा थाना क्षेत्र के गोविंदपुरा ढाणी दलवासा निवासी एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पीड़ित पति ने देवली थाना क्षेत्र के डाबरखुर्द निवासी एक युवक पर पत्नी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने का आरोप लगाया है। पति का आरोप है कि महिला घर से करीब एक लाख रुपए नकद और सोने-चांदी के जेवरात भी अपने साथ ले गई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, घटना 8 नवंबर की रात की है। उस दिन परिवार में दिवाली पर लक्ष्मी पूजन किया गया था। पूजा के बाद परिवार के सभी सदस्य खाना खाकर सो गए थे। रात करीब एक बजे तक सब कुछ सामान्य था। इसके बाद करीब दो बजे जब परिजनों की नींद खुली तो महिला घर पर नहीं मिली। परिजनों ने पहले घर और आसपास के इलाके में उसकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद पति ने पत्नी के लापता होने की रिपोर्ट नासिरदा थाने में दर्ज करवाई।
पीड़ित ओमप्रकाश शर्मा निवासी गोविंदपुरा ढाणी दलवासा ने पुलिस को दी रिपोर्ट में आरोप लगाया कि देवली थाना क्षेत्र के डाबरखुर्द निवासी एक युवक उसकी पत्नी के संपर्क में था। आरोप है कि युवक ने फोन कर पत्नी को घर के बाहर बुलाया और फिर उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया।
पति के मुताबिक, महिला घर से जाते समय करीब एक लाख रुपए नकद और सोने-चांदी के जेवरात भी अपने साथ ले गई। घटना के बाद से परिजन महिला की तलाश कर रहे हैं। हालांकि, महिला किस स्थान पर है और वह किन परिस्थितियों में घर से गई, इसकी पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी।
रिपोर्ट में ओमप्रकाश शर्मा ने यह भी बताया कि 7 नवंबर को उसने अपनी पत्नी को उक्त युवक से फोन पर बात करते हुए देखा था। इस पर उसने युवक को समझाया भी था। पति के अनुसार, उसने युवक को पत्नी से बातचीत नहीं करने के लिए कहा था। इसके बावजूद अगले दिन रात को पत्नी के घर से लापता होने के बाद पति को युवक पर संदेह हुआ। इसके बाद परिजन शक के आधार पर डाबरखुर्द स्थित युवक के घर भी पहुंचे, लेकिन वहां महिला और युवक दोनों नहीं मिले।
मामले में नासिरदा थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस की ओर से महिला और संबंधित युवक की तलाश की जा रही है। साथ ही पति की ओर से लगाए गए आरोपों की भी जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि महिला किन परिस्थितियों में घर से गई और उसके साथ नकदी व जेवरात ले जाने के आरोपों में कितनी सच्चाई है। फिलहाल, महिला के मिलने और पूरे घटनाक्रम की जांच के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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