टोंक न्यूज: दिवाली की रात लक्ष्मी पूजन के बाद महिला प्रेमी संग फरार, पति बोला- नकदी और जेवर भी ले गई

Tonk Missing Woman: टोंक जिले में दिवाली की रात एक महिला के लापता होने का मामला सामने आया है। नासिरदा थाना क्षेत्र के गोविंदपुरा ढाणी दलवासा निवासी एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पीड़ित पति ने देवली थाना क्षेत्र के डाबरखुर्द निवासी एक युवक पर पत्नी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने का आरोप लगाया है। पति का आरोप है कि महिला घर से करीब एक लाख रुपए नकद और सोने-चांदी के जेवरात भी अपने साथ ले गई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।