नशे के सौदागर पर सबसे बड़ी स्ट्राइक! 3.37 करोड़ की कोठियां, गाड़ियां और शराब ठेका सील, ऐसे फंसा बाड़मेर का हिस्ट्रीशीटर

Barmer Drug Smuggler Kaushalaram: मादक पदार्थों की तस्करी से करोड़ों की अवैध संपत्ति खड़ी करने वाले हिस्ट्रीशीटर कौशलाराम पर बाड़मेर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए कौशलाराम और उसके परिजनों के नाम अर्जित 3 करोड़ 36 लाख 79 हजार 665 रुपए की संपत्ति फ्रीज करवाई है। सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक, नई दिल्ली ने सुनवाई के बाद संपत्तियों को फ्रीज करने के आदेशों की पुष्टि कर दी है। फ्रीज की गई संपत्तियों में चार वाहन, दो मकान, बालोतरा में तीन मंजिला भवन, कृषि भूमि, मेसनरी स्टोन खनन पट्टा और शराब की दुकान शामिल हैं। पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीम ने मंगलवार को सऊओं की ढाणी, भोजासर स्थित कौशलाराम के दोनों मकानों पर संपत्ति फ्रीज होने संबंधी सूचना बोर्ड भी लगाए।