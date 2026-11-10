चूरू में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा: प्रेम संबंधों के दबाव पर रची थी हत्या की साजिश, महिला और उसका भाई गिरफ्तार

Churu Rajaldesar Blind Murder Case: राजलदेसर (चूरू): चूरू में राजलदेसर पुलिस ने तीन नवंबर को सिमसिया और धातरी गांवों के बीच सड़क किनारे मिले युवक के अर्धनग्न शव की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने हत्या के आरोप में भाई-बहन को गिरफ्तार किया है। शव मिलने के बाद पुलिस ने एफएसएल और साइबर टीम की सहायता से जांच शुरू की थी। मृतक की पहचान नहीं होने पर पुलिस ने सोशल मीडिया और इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर की मदद ली। लगातार प्रयासों के बाद मृतक की पहचान सरदारशहर तहसील के दुलरासर गांव निवासी पवन कुमार के रूप में हुई।