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चूरू

Churu Crime: एक रात में तीन वारदात, बाइक खराब हुई तो स्कूटी ले उड़े, मकान से नकदी-जेवरात पार

चूरू जिले के सरदारशहर में तीन चोरों ने एक ही रात में चोरी की तीन वारदातों को अंजाम दिया। पहले घर के बाहर से बाइक चुराई, फिर दूसरे मकान में घुसकर नकदी और सोने-चांदी के जेवरात पार कर दिए। पूरी घटना के कुछ हिस्से CCTV में कैद हुए हैं।
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चूरू

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Kamal Mishra

Updated: 6 Nov 2026, 12:03 PM IST

Churu Crime

Churu Crime: सीसीटीवी में दिखे संदिग्ध चोर (फोटो-पत्रिका)

चूरू। जिले के सरदारशहर में चोरों ने एक ही रात में तीन वारदातों को अंजाम देकर पुलिस की गश्त व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। गौशाला बास क्षेत्र में तीन संदिग्धों ने पहले घर के बाहर खड़ी बाइक चुराई। इसके बाद उसी बाइक से दूसरे मकान तक पहुंचे और वहां से नकदी व सोने-चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। चोरी की बाइक रास्ते में खराब हुई तो आरोपियों ने उसे छोड़ दिया और पास में खड़ी स्कूटी भी चुरा ले गए। चोरी की शुरुआती वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

जानकारी के अनुसार, बुधवार देर रात तीन संदिग्ध गौशाला बास इलाके में पहुंचे। यहां एक मकान के बाहर खड़ी बाइक पर उनकी नजर पड़ी। मौका देखकर तीनों बाइक लेकर निकल गए। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में संदिग्धों की गतिविधियां रिकॉर्ड हुई हैं। इसके बाद आरोपी चोरी की बाइक लेकर मंजू माता मंदिर के पास पहुंचे।

मकान में घुसकर नकदी और जेवरात चुराए

मंजू माता मंदिर के पास स्थित एक मकान को निशाना बनाते हुए तीनों संदिग्ध अंदर घुसे। आरोपियों ने मकान से नकदी और सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। इस तरह बाइक चोरी करने के बाद आरोपियों ने दूसरी जगह मकान में सेंधमारी की और कीमती सामान लेकर निकल गए। वारदात के दौरान एक और घटनाक्रम सामने आया। चोरी की बाइक कुछ दूरी पर जाकर खराब हो गई। इसके बाद आरोपियों ने बाइक को रास्ते में ही छोड़ दिया और आसपास खड़ी एक स्कूटी को निशाना बना लिया। तीनों स्कूटी लेकर मौके से फरार हो गए। इस तरह चोर एक ही रात में दोपहिया वाहनों की चोरी और मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे गए।

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CCTV फुटेज से संदिग्धों की तलाश

घटना का पता चलने पर बाइक मालिक और मकान मालिक ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगालकर तीनों संदिग्धों की पहचान करने में जुटी है। वहीं, लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से स्थानीय लोगों में चिंता है। लोगों ने रात के समय पुलिस गश्त बढ़ाने और चोरियों पर अंकुश लगाने की मांग की है।

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