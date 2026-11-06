Churu Crime: एक रात में तीन वारदात, बाइक खराब हुई तो स्कूटी ले उड़े, मकान से नकदी-जेवरात पार

मंजू माता मंदिर के पास स्थित एक मकान को निशाना बनाते हुए तीनों संदिग्ध अंदर घुसे। आरोपियों ने मकान से नकदी और सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। इस तरह बाइक चोरी करने के बाद आरोपियों ने दूसरी जगह मकान में सेंधमारी की और कीमती सामान लेकर निकल गए। वारदात के दौरान एक और घटनाक्रम सामने आया। चोरी की बाइक कुछ दूरी पर जाकर खराब हो गई। इसके बाद आरोपियों ने बाइक को रास्ते में ही छोड़ दिया और आसपास खड़ी एक स्कूटी को निशाना बना लिया। तीनों स्कूटी लेकर मौके से फरार हो गए। इस तरह चोर एक ही रात में दोपहिया वाहनों की चोरी और मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे गए।